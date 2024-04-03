91 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Diyarbakır\'a sevk edildi

Rus Sağlık Şirketleri Expomed Eurasia Fuarı'nda Yer Alacak

Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.