94 Yaşındaki Ali Kaya Lösemiyle Mücadele Etti

Malatya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konulan 94 yaşındaki Ali Kaya, kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hekimhan ilçesinde yaşayan 4 çocuğu, 11 torunu olan Kaya, yaklaşık 2 ay önce halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Tetkikleri yapılan Kaya'ya lösemi (kan kanseri) teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Kaya'ya kemoterapi uygulandı. İlerleyen yaşına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Bedrettin Orhan, AA muhabirine, 94 yaşındaki bir hastanın kemoterapiye yanıt vermesinin nadir gördükleri bir durum olduğunu söyledi.
Hastanın kendilerine halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ayakta başvurduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:
"Yaptığımız tetkikler ve kemik biyopsisinde hastaya lösemi tanısı koyduk. Hasta yakınları ve kendisiyle görüştüğümüzde riskli olduğunu anlattık ve tedaviyi kabul ettiler. Amcamız yaklaşık 50 gün hastanemizde yattı ve yaklaşık 3 kür kemoterapiye yanıtı gerçekten çok güzel. Kontrollerimizde kemik iliğinde kötü hücreye rastlamadık."
"Bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı"
Orhan, şunları kaydetti:
"Bu yaşta çok nadir görüyoruz, 94 yaşında amcamız. Bu yaşa kadar hiçbir problem yaşamamış, doğru düzgün hastaneye bile gelmemiş. Hatta yaşına rağmen tarlada, bahçede çalışan birisi. Tarladaki işini bırakıp hastaneye başvuruyor ve lösemi olduğunu öğreniyor. Ancak bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı ve lösemiyi yendi diyebiliriz. Takibi devam edecek. Kemik iliği nakli de bu hastalıklarda tedavi yöntemi ancak 75 yaş üstü hastalarda bu yöntemi çok tercih etmiyoruz."
"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"
Ali Kaya'nın oğlu Mustafa Kaya ise babasının 94 yaşında olmasına rağmen hastaneye çok nadir gittiğini, ilaç bile kullanmadığını söyledi.
Babasının kayısı bahçesinde çalıştığı sırada rahatsızlandığını ve hastaneye getirdiklerini anlatan Kaya, "Hastanede lösemi teşhisi kondu. Hematoloji servisine alındı, burada tedavi olduk ve bugün taburcu ediliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.
Ali Kaya ise doktoruna teşekkür ederek, "Evime gideceğim, çok mutluyum." diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › 94 Yaşındaki Ali Kaya Lösemiyle Mücadele Etti - Son Dakika
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