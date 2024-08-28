ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti

ABD\'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisinek ısırığı ile bulaşan ve oldukça nadir görülen Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu vakanın 2014 yılından bu yana eyalette tespit edilen ilk EEEV vakası olduğu belirtildi. EEEV virüsü, grip benzeri semptomlara ve ciddi nörolojik hastalıklara neden olabiliyor. Virüsten enfeksiyon kapıp ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri hayatını kaybediyor.

28.08.2024 09:53
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ABD'NİN New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, " Doğu At Ensefaliti Virüsü (EEEV) enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. DHHS, bireyin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi" denildi. Yetkililer bu vakanın, 2014 yılında üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinin ardından, New Hampshire'da on yıldır bildirilen ilk EEEV vakası olduğunu söyledi.

'VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK'

Açıklamada virüsün belirtileri ile ilgili olarak, "EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Turan: Yusuf Güney bunu da bilme be kardeşim... 0 0 Yanıtla

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