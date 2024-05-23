ABD Merkezli Bir Biyomühendislik Firması Kafa Nakli Sistemi Geliştirdi - Son Dakika
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Sağlık

ABD Merkezli Bir Biyomühendislik Firması Kafa Nakli Sistemi Geliştirdi

ABD Merkezli Bir Biyomühendislik Firması Kafa Nakli Sistemi Geliştirdi

ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemi geliştirdiğini iddia etti. Yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak beyin ve omuriliğin bir hastadan diğerine nakledilmesi işlemi, BrainBridge adlı prototip ile gerçekleştirilebilecek. Bu yenilikçi tıbbi operasyonun sekiz yıl içinde hazır olabileceği belirtiliyor.

23.05.2024 12:08
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Yeni yayınlanan şok edici bir video, kafa nakli ameliyatının nasıl yapılabileceğini ve bu işlem için nasıl bir sistem kurulacağını gösteriyor.

ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemi geliştirdiğini iddia etti. Yayınlanan etkileyici videoda, beyin ve omuriliğin bir hastadan diğerine nakledilmesi için yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılıyor.

BrainBridge adlı prototipin, sekiz yıl gibi kısa bir sürede bu yenilikçi tıbbi operasyonu gerçekleştirmeye hazır olabileceği bildirildi.

Dubai merkezli proje lideri Hashem Al-Ghaili, beynin, "vücudun geri kalanı genç kaldığı sürece birkaç yüz yıl dayanma kapasitesi" göz önüne alındığında, bu prosedürün uygulandığı kişilerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini iddia ediyor. Ancak, Daily Mail'in haberine göre, diğer uzmanlar, kafa nakli konseptinin "beynin nasıl çalıştığının aşırı basitleştirilmesi" olduğunu ve bunu "kötü bir şaka" ve "kurmaca" olarak nitelendirdi.

2016 yılında Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği Etik-Hukuk Komitesi, insanlarda kafa naklinin etik olmadığını ilan etti. Ancak komitenin bu işlemi durdurma yetkisi yok, sadece uygulamalar için profesyonel kılavuzlar hazırlayabilir. O dönemde, "Kafa nakli yapılacak hasta için ölüm riski de dahil olmak üzere riskler çok büyük olacaktır" sonucuna varılmıştı.

Ancak BrainBridge'e göre bu tür nakiller, felç ve omurilik yaralanmaları gibi yaşamı değiştiren durumlara sahip hastalara "tamamen işlevsel bir vücuda" sahip olma fırsatı sağlayabilir.

Önerilen sisteme göre, işlevsel bir vücuda sahip ancak beyin ölümü gerçekleşmiş bir donörün vücudu ve başı, yeni vücuda nakledilecek alıcının her ikisi de, riski azaltmak için önce 5°C'ye kadar soğutulacak. Yapay zeka algoritmaları, ameliyat sırasında "kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak" için kasları ve sinirleri izleyecek.

Donörün yüz kasları ve yumuşak dokuları daha sonra doku reddi olasılığını azaltmak ve alıcının yüzünü "gençleştirmek" için nakledilecek. Hasta komada izlenecek ve bağışıklık sisteminin donörü reddetmesini önlemek için gerekli ilaçların verildiği yoğun bakımda bir ay kaldıktan sonra, beynin kontrolü yeniden kazanması bekleniyor.

Al-Ghaili, "Teknolojimiz, sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen, hayat kurtaran tedavilere kapılar açmayı vaat ediyor." dedi.

Şu anda şirket, bu engellerin aşılmasına yardımcı olacak uzmanları işe alma sürecinde ve konseptlerinin, "biyomedikal bilimin sınırlarını zorlamak ve dünyayı daha iyiye doğru değiştirmekle ilgilenen dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri çekeceğini" umuyor.

ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemi geliştirdiğini iddia etti
ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemi geliştirdiğini iddia etti
ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemi geliştirdiğini iddia etti

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD Merkezli Bir Biyomühendislik Firması Kafa Nakli Sistemi Geliştirdi - Son Dakika

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