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Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı - Son Dakika

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

03.11.2021 12:47

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı Konya'da yaşayan diyaliz hastası kadın, abisinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu.

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

KONYA - Konya'da yaşayan diyaliz hastası kadın, abisinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu. 2011 yılından itibaren 6 yıl boyunca diyalize bağlanan Aliye Kurma, 2017 yılında abisinden nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşurken, Organ Bağısı Haftası'nda duyarlılık çağrısında bulundu.

Konya'da anne ve babasıyla birlikte yaşayan ev hanımı 43 yaşındaki Aliye Kurma, 2011 yılında başlayan bulantı, halsizlik ve idrara çıkamama şikayeti sebebiyle hastaneye gitti. Tip 1 diyabet ve böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Aliye Kurma, diyalize girmeye başladı. Yaklaşık 6 yıl devam eden diyaliz sürecinde Aliye Kurma ve ailesi böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne de başvurarak gelecek müjdeli haberi bekledi. Kurma'nın bu süreçte böbrek naklinin gerçekleşmemesi ve diğer organlarının da tehlikeye girmesi üzerine doktorların tavsiyesiyle aileden nakil yapılmasına karar verildi.

Abisi böbreğini verdi, yeniden hayata tutundu

Annesi ve babasından ilik uyumu sağlamayan Aliye Kurma'nın abisi Zafer Kurma ile ilik uyumu olduğu belirlendi. Bunun üzerine gerekli tetkikler yapılarak 2017 yılı Şubat ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Zafer Kurma'dan alınan böbrek, kız kardeşi Aliye Kurma'ya başarılı bir şekilde nakledildi. Abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, diyalize girip nakil beklerken çok zor günler geçirdiğini anlattı. 6 yıl diyalize girdiğini ifade eden Kurma, "Diyalizden önceki süreçte bulantı, halsizlik, zayıflık ve idrara çıkamama gibi rahatsızlıklardan dolayı hastaneye başvurdum ve daha sonra diyalize bağlandım. 6 yıl boyunca diyalize girdim. Diyaliz sürecinde susuzluk çok hat safhadaydı. Su yasak, sıvı yasak, ekstra Tip 1 diyabettim. O yüzden normalde yasak olan her şey daha da çok yasaklandı. Bu süreçte ben suya hasret yaşadım diyebilirim. Benim için gerçekten zor bir süreçti. Diyalize bağlanmak, damar yollarını bulamamak, damar sıkıntılarını çekmek, hastane ve yoğun bakım gibi süreç gerçekten benim için ağır bir imtihandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurduk. Orada nakil işlemleri gerçekleşti. 4,5 yıl oldu ve ben yeniden doğmuş gibiyim, suya kavuştum. Yani ikinci bir hayatım oldu. Normal genel durumum düzeldi, normal hayatıma döndüm. Gerçekten bu süreç benim için zor bir aşamaydı ama nakil olduktan sonra ikinci hayatım benim için yeniden doğmuş bir süreçti" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın organ nakline daha duyarlı olmalarını isterim, vücudumun gerçekten imkanı olsaydı ben bağışlardım"

Aliye Kurma, nakil için 6 yıl beklediğini ancak bu gerçekleşmeyince ailesinin böbrek için seferber olduğunu vurgulayarak, "Bana bu bağışı abim yaptı. 6 yıl boyunca bu sıkıntıyı çektik, organ bağışı bekledik. Nakil işlemimiz gerçekleşmedi ama abim sağ olsun canıma can kattı. Hani bu süreçte insanların genç olsun, yaşlı olsun, canlı verici olarak duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü, bir sürü böbrek bekleyen, hakeza kadavradan da bekleyen hastalarımız var. Ama bu süreçte yaşlı ya da genç olsun bütün vatandaşlarımızın organ nakline daha duyarlı olmalarını isterim. İmkanı olanlar birbirlerine uyumlu organ vererek, cana can katsınlar, organ bağışı yapsınlar. Benim kendi vücudumun gerçekten imkanı olsaydı ben bağışlardım. Kimse duyarsız kalmasın, bu devletimiz için de, milletimiz için de hem maddi hem de manevi yardım olur" diye konuştu.

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı
Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı
Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı
Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyaliz, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Abisinin böbreğiyle hayata tutundu, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı - Son Dakika


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