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Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor - Son Dakika

Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor

09.12.2021 12:00

Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyorMALATYA Diyetisyen Sümeyye Akbulut, kısa sürede kilo vermek için tercih edilen uzun süreli açlık ve şok diyetlerin son derece tehlikeli olduğunu ve hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor

MALATYA Diyetisyen Sümeyye Akbulut, kısa sürede kilo vermek için tercih edilen uzun süreli açlık ve şok diyetlerin son derece tehlikeli olduğunu ve hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Malatya'da bir klinikte diyetisyenlik yapan Sümeyye Akbulut, aç kalarak yapılan diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirterek, "Kısa sürede kilo vermek için tercih edilen uzun süreli açlık ve şok diyetler sadece bir besine yöneldiği için kişinin sağlığını riske atıyor. Aç kalarak yapılan diyetler vücudun ihtiyacı olan besini alamadığı için direnç düşüyor ve hastalığa sebep oluyor. Kişi hem bağışıklığını düşürüyor hem de çok fazla açlık yaşıyor" dedi.

Aç kalarak zayıflamanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Akbulut, "İnsanlar her türlü kilo verirler. İlaç kullanarak, internette bulunan diyet programlarını kullanarak, aç kalarak ya da farklı kürlerle şok diyetlerle de kilo verebilirler. Ama bu programlar kişinin sağlığını riske atar. O yüzden de diyetisyen eşliğinde bireye özgü hazırlanan diyet programlarıyla kilo vermeleri hem sağlıklı bir sürecin ilerlemesini hem de kilo verme sürecinin daha keyifli geçmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Uzun süreli aç kalmanın sağlık sorunlarına ve motivasyon kaybına neden olacağını belirten Akbulut, "İnsanlar birkaç gün aç kaldıkları zaman hem baş ağrıları hem baş dönmeleri hem de motivasyon düşüklüğü oluyor. Bunlarla da çok ilerlemeleri mümkün olmuyor. Hele ki 20-30 kilogram fazlası varsa kişinin bir hafta sonra diyeti bırakıyor. Verdiği kiloları tekrar alıyor. O yüzden bu süreçte kişinin hem karnının doyurulması hem motivasyonunun yüksek ilerlemesi hem de sağlıklı beslenmeyi diyeti yaşam şekli haline getirmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Akbulut, diyetisyenlerin kişiye özel diyet programı hazırladığını vurgulayarak, "Diyetisyenler genellikle bütün besinleri dengeli bir şekilde almasını önerir kişiye. Bu süreçte kişinin beslenme programını hazırlarken biz yaşını, kilosunu, boyunu sağlık durumunu, hastalık durumunu, kullanılan ilaçları, kan değerlerinin hepsini göz önünde bulundurup hangi besinleri yemesi gerektiğini bunlara özel bir program hazırlayıp o şekilde ilerliyoruz. O yüzden de kişini aç kalmasını tavsiye etmiyoruz" dedi.

"Şok diyetlerle verilen kilolar geri alınıyor"

Şok diyetlerin vücutta kas ve su kaybına neden olduğunu da belirten Akbulut, "Şok diyetlerde kişinin fazla açlık çektiği programlar. Genellikle kişi sadece tek bir besine yöneliyor. Sadece, salatalık ya da lahana tüketiyor bir hafta boyunca ya da üç gün boyunca. Bu tür programlarda sadece bir besine yöneldiği için kişinin sağlığını riske atıyor. Hem bağışıklığını düşürüyor hem de çok fazla açlık yaşıyor. Şok diyetlerde kilo verimi daha belirgin oluyor ama bu kilo verimi daha kalıcı olmuyor. Çünkü vücut biranda zayıfladığı zaman özellikle yağ yakmadan sadece açlık yaşayarak yani vücudun ihtiyacı olan besinleri almadan sadece bir besine yönelerek yapılan programlarda yağ yakımı olmuyor. Yağ yakılmadığı zamanda verdiğimiz kilo ya kas kaybını ya da su kaybını sağlıyor. Bu tür programları bıraktığımız zamanda verdiğimiz kilonun büyük bir çoğunluğunu geri alıyoruz. Bu tür programları önermiyoruz. Kişinin metabolizmasını yavaşlattığı için hem de bağışıklığı düşürdüğü için çok fazla kullanmıyoruz. Bazen bazı programlarda kişinin kilo vermesi duruyor. Bu tür programlarda iki üç gün uyguladığımız oluyor. Ama çok fazla kullanıp kişinin hem metabolizmasının düşürüyor hem de verdiği kiloları tekrar almasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor
Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor
Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor
Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor

Diyetisyen, Malatya, Diyet, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini düşürüyor - Son Dakika


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