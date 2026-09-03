Açık kalp ameliyatı geçiren hastanın kalbindeki delik, ikinci ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika
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Açık kalp ameliyatı geçiren hastanın kalbindeki delik, ikinci ameliyatsız kapatıldı

Açık kalp ameliyatı geçiren hastanın kalbindeki delik, ikinci ameliyatsız kapatıldı
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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, daha önce mekanik aort kapak ameliyatı olan Adıyamanlı 48 yaşındaki Ziya Özer'in kalbinde oluşan delik, anjiyografik yöntemle kapatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren işlemle başarılı sonuç alınırken, hasta dört kat merdiven çıkabilecek duruma geldi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde daha önce mekanik aort kapak ameliyatı geçiren 48 yaşındaki hastanın kalbinde oluşan ve kalp yetmezliğine yol açan delik, ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılmadan anjiyografik yöntemle kapatıldı.

Adıyaman'da yaşayan Ziya Özer, nefes darlığı ve yürümekte zorlanma şikayetleriyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

Yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçiren Özer'in tetkiklerinde, mekanik aort kapağının altında, iki kalp boşluğu arasında delik tespit edildi.

İkinci bir açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıması nedeniyle deliğin anjiyografik yöntemle kapatılmasına karar verildi.

Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren işlemde uygun cihazla deliğin başarıyla kapatıldığını ve mekanik aort kapağında herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Barış, ameliyata ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu deliğe bağlı olarak hastanın kalbinin çalışma oranının yıllar içerisinde yüzde 60'tan yüzde 40'a düştüğünü tespit ettik. Hasta daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle ikinci bir ameliyatı yüksek risk taşıyordu. Mekanik kalp kapağı, deliğe ulaşılmasını ve kapatma cihazının yerleştirilmesini zorlaştırıyordu. İşlem öncesinde hastanın kalp bilgisayarlı tomografisi çekildi ve elde edilen görüntüler sayesinde gerekli ölçümler yapıldı. İşlem sırasında mekanik kapağın oluşturduğu zorluğa rağmen deneyimlerimizi kullanarak kalp deliğine ulaştık ve uygun cihazla deliği kapattık. Sonrasında kalp deliği tamamen kapanmış oldu. Mekanik aort kapağında da herhangi bir sıkıntı yaşamadık."

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise kardiyoloji ve anestezi ekiplerinin değerlendirmesi sonucu gerçekleştirilen işlemin hastane açısından özellikli bir uygulama olduğunu belirtti.

Ziya Özer de tedavinin ardından sağlık durumunun düzeldiğini söyleyerek, "Şimdi dört kat merdiven çıkabiliyorum. Sağlığım iyi. Riskli ameliyat olacağı söylendi, ben de kabul ettim. Hocama güvendim." dedi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Gaziantep, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Açık kalp ameliyatı geçiren hastanın kalbindeki delik, ikinci ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika

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