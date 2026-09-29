Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Durukan, her ateş ve öksürüğün acil olmadığını söyledi - Son Dakika
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Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Durukan, her ateş ve öksürüğün acil olmadığını söyledi

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Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Durukan, her ateş ve öksürüğün acil olmadığını söyledi
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Mevsim geçişiyle solunum yolu enfeksiyonları ve acil başvuruları artıyor. Prof. Dr. Polat Durukan, her ateş ve öksürüğün acil olmadığını, nefes darlığı veya göğüs ağrısında beklenmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişiyle birlikte özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, acil servislere başvurularda da yoğunluk görülüyor. Ani hava değişimlerinin vücudun savunma sistemini etkileyebildiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, sonbahar döneminde ortaya çıkan bazı belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Sonbaharla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkın arttığını ifade eden Prof. Dr. Polat Durukan, bu dönemde özellikle çocuklar, ileri yaştaki kişiler ve kronik hastalığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Her ateş ve öksürük acil durum anlamına gelmez"

Sonbahar aylarında öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikayetlerin sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Polat Durukan, her şikayetin acil servis başvurusu gerektirmediğini ancak bazı belirtilerin daha ciddi tabloların habercisi olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Polat Durukan, "Mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları oldukça sık görülüyor. Ancak hastaların şikayetlerini değerlendirirken belirtilerin şiddetine ve kişinin genel durumuna bakmak gerekiyor. Özellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç değişikliği, bayılma, ciddi halsizlik veya genel durumda belirgin bozulma varsa beklenmemeli ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Nefes darlığı ve göğüs ağrısına dikkat

Acil servise başvurulması gereken belirtilerin yalnızca ateş ve enfeksiyon şikayetleriyle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Polat Durukan, özellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Durukan, "Göğüs ağrısı, özellikle baskı veya sıkışma şeklindeyse ve beraberinde nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi ya da bayılma gibi belirtiler varsa önemsenmelidir. Bu tür durumlarda kişinin kendi kendine tanı koymasını veya şikayetin geçmesini beklemesini doğru bulmuyoruz. Acil değerlendirme gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda ve yaşlılarda belirtiler farklı seyredebilir

Çocuklar ve ileri yaştaki bireylerde hastalıkların belirtilerinin farklılaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Polat Durukan, özellikle yüksek ateş, solunum güçlüğü, sıvı alamama, aşırı uyku hali ve bilinç değişikliği gibi durumlarda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Kronik kalp, akciğer hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemiyle ilgili problemi bulunan kişilerin de enfeksiyon belirtilerini daha yakından takip etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Polat Durukan, "Özellikle kronik hastalığı olan kişilerde basit başlayan bir enfeksiyon daha ağır seyredebilir. Bu nedenle mevcut hastalığı bulunan kişilerin tedavilerini aksatmaması ve yeni ortaya çıkan ciddi belirtilerde sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Acil servise başvurmadan önce bilinçli hareket edilmeli"

Acil servislerin hayati risk taşıyan durumlara hızlı müdahale etmek amacıyla hizmet verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Durukan, hastaların şikayetlerinin niteliğine göre uygun sağlık kuruluşuna başvurmalarının sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Polat Durukan, "Sonbaharda hastalıkların daha sık görülmesi doğal olarak sağlık kuruluşlarına başvuruları da artırabiliyor. Burada önemli olan, belirtileri doğru değerlendirmek. Hafif seyreden ve genel durumu bozmayan şikayetlerde kişinin uygun sağlık hizmetine başvurması gerekirken; nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı, bilinç değişikliği, bayılma, ciddi alerjik reaksiyon, kontrol edilemeyen kanama veya genel durumda ani ve belirgin bozulma gibi durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Polat Durukan, sonbahar aylarında hava şartlarına uygun giyinilmesi, el hijyenine dikkat edilmesi, yeterli sıvı tüketilmesi ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin düzenli tedavilerini sürdürmesinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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