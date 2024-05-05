Adana'da Bisiklet Tutkunları Sağlıklı Yaşam İçin Pedallara Bastı - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da Bisiklet Tutkunları Sağlıklı Yaşam İçin Pedallara Bastı

Adana'da 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. 750 bisiklet tutkunu bir araya gelerek sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturdu. Etkinlik, Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi ve 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Bisiklet turu, Merkez Park'ta başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergahı tamamladıktan sonra tekrar Merkez Park'ta sona erdi. Etkinlik, bisiklet tutkunları ve il protokolü tarafından büyük ilgi gördü.

05.05.2024 22:08  Güncelleme: 22:13
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Adana'da bisiklet tutkunları 'Sağlığın keyfini bisikletle sürelim' sloganıyla pedallara bastı

Sağlıklı yaşam farkındalığına yönelik 750'yi aşkın bisiklet tutkunu bir araya geldi

ADANA - Adana'da 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen bisiklet turunda il protokolü ve bisikletçiler Merkez Park'ta toplandı. Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın da bisiklet tutkunları ile birlikte bisiklet sürdüğü etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta start verilen bisiklet turu, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahın tamamlanmasının ardından bisikletlilerin yeniden Merkez Park'ta bir araya gelmesiyle sona erdi.

750 bisikletli bir araya geldi

Etkinliğin farkındalık oluşturmaya yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, "'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla başlayan etkinliğimize yoğun bir katılım var. Şu an kontrol ettiğimizde katılım kayıtlarında 500'ün üzerinde bir katılım olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı bisikletlilerle birlikte 750'yi bulacağız. Bugün burası bir renk cümbüşü, bir bayram havası. Bütün bisikletlileri ağırladığımız ve bu güzergahta sağlığın keyfini birlikte süreceğimiz bir etkinlik. Kazasız belasız olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bisiklet tutkunları ile birlikte bisiklet süren Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da "Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Yeşilay iş birliğinde yapılan 11.Yeşilay Bisiklet Turu vesilesiyle bir aradayız. 'Sağlığın keyfini birlikte sürüyoruz' sloganıyla bugün buradayız. Biz de Yüreğir Kaymakamlığı olarak arkadaşlarımızla ilçemizi burada temsil ediyoruz. Katılım çok güzel, umarım bir farkındalık oluşturma noktasında önemli bir katkı sunar" temennisinde bulundu.

"Etkinlik sosyal mesaj olarak gayet iyi"

Etkinliğin önemli bir sosyal mesaj verdiğine dikkat çeken bisiklet tutkunu Onur Navruz ise, "Etkinlik sosyal mesaj olarak gayet iyi. Etkinliğin güzel yönü tüm bisiklet gruplarını bir araya getirmesi. Böyle bir etkinliğin farkındalık amacıyla insanlara duyurulması güzel. Biz de mutluyuz, isteriz ki devamlılığı getirilsin. Hem sağlık, hem ulaşım açısından gayet güzel şeyler, biz de bununla alakalı bu farkındalık turundayız. Umarım devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Adana'da Bisiklet Tutkunları Sağlıklı Yaşam İçin Pedallara Bastı - Son Dakika

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