Adana'da Deri Nakliyle Kedinin Sağlığına Kavuşması - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Adana'da Deri Nakliyle Kedinin Sağlığına Kavuşması

Adana\'da Deri Nakliyle Kedinin Sağlığına Kavuşması

Sahipsiz kedi, hayvanseverin desteğiyle başarılı bir deri nakliyle sağlığına kavuştu.

01.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir hayvansever tarafından rahatsız olduğu fark edilen sahipsiz kedi deri nakliyle sağlığına kavuştu.

Sahipsiz kedileri besleyen hayvansever Meltem Özgür, bir kedinin yüzünde zamanla kurtlanma olduğunu fark edince veteriner hekime başvurdu.

Yapılan muayenede, sahipsiz kedide Feline Calicivirus (kedilerde görülen solunum yolu enfeksiyonu) rahatsızlığının bulunduğu ve bu nedenle yüzünün üçte birinde doku kaybı olduğu tespit edildi.

Kedinin sağlığına kavuşabilmesi için deri nakli yapılması gerektiğini öğrenen hayvansever Özgür, yaptığı araştırmalarla veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a ulaştı.

Kediyi muayene eden Sayar, hayvanlarda başarılı olduğu tespit edilen, kan dolaşımı sistemine sahip dokunun yaralı bölgeye nakledilmesine karar verdi.

Bunun üzerine cerrahi müdahaleyle kedinin boyun kısmından alınan doku lezyonlu bölgeye başarılı şekilde nakledildi.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin çenesi ve ağız bölgesinde doku kaybı ve kurtlanma olduğunu, başka bir veteriner hekimin muayenesiyle kurtlardan arındırıldığını söyledi.

Buna karşı yüzdeki doku kaybının devam ettiğini belirten Sayar, şöyle konuştu:

"O bölge kurtlardan arındırılmış fakat o bölgede deri kalmamış, kemikte hasar oluşmuş, kemikler görünüyordu. Bu şekilde hasta bana geldi. Flep uygulaması yaptım, yakındaki boyun kısmından deri alarak yüzündeki bölgeye naklettik. Şu anda deri tuttu. Kedinin çene ile ağız bölgesindeki o korkunç görüntü kayboldu. Kedimiz gayet sağlıklı görünüyor."

Sayar, flep uygulamasının veterinerlikte son yıllarda yaygınlaştığını dile getirdi.

Hayvansever Meltem Özgür de tedavisi sonrası daha iyi durumda olan kediye bakmaya devam ettiğini belirterek, ona "Küçük Kulak" ismini verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, adana, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Deri Nakliyle Kedinin Sağlığına Kavuşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:48:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Deri Nakliyle Kedinin Sağlığına Kavuşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.