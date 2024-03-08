Adana'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı

Adana\'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı

Adana'da Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesi tarafından düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı. TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, sempozyuma yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sempozyumun amacının eğitim koşullarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Atilla, sempozyumun verimli geçmesi temennisinde bulundu. Sempozyum 10 Mart'ta sona erecek.

08.03.2024 17:29
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Adana'da, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesince düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı.

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumunun açılışında, çeşitli nedenlerle 6 yıl sonra gerçekleştirebildikleri sempozyuma olan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Son iki yılda yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yoğun asistan alımı yapıldığı değerlendirmesinde bulunan Atilla, "Sayı arttıkça eğitim koşulları zorlaşmaya başladı. Biz de TOD olarak bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

TOD Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Altan Atakan Özcan da sempozyumu Çukurova Üniversitesi Göz Kliniği kurucusu ve TOD onursal başkanlarından Prof. Dr. Gülhan Siem anısına düzenledikleri belirterek, oturumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Sempozyum 10 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Adana'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı - Son Dakika

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