Adana\'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı

Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Sağlığa Etkileri

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutmanın sağlığı nasıl etkilediği ve 30 gün boyunca vücutta neler olduğu merak konusu. İlk günlerde vücut enerji ihtiyacını karşılamak için glikozu ve yağları kullanırken, kan şekerinin düşmesiyle halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkar. Üçüncü günden itibaren vücut oruca alışır ve su alımı önem kazanır. Sekizinci günden itibaren vücut oruca tamamen uyum sağlar ve bazı olumlu etkiler görülür. Ramazan ayının ikinci yarısında ise detoks etkisiyle organlar toksinlerden arınır ve enerji artar. Oruç tutmanın sağlığa faydalı olduğu ancak uzun süreli oruç tutmanın kas kaybına ve kilo vermeyi zorlaştırmaya neden olabileceği belirtiliyor.