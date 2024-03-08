Adana'da, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesince düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı.
TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumunun açılışında, çeşitli nedenlerle 6 yıl sonra gerçekleştirebildikleri sempozyuma olan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Son iki yılda yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yoğun asistan alımı yapıldığı değerlendirmesinde bulunan Atilla, "Sayı arttıkça eğitim koşulları zorlaşmaya başladı. Biz de TOD olarak bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.
TOD Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Altan Atakan Özcan da sempozyumu Çukurova Üniversitesi Göz Kliniği kurucusu ve TOD onursal başkanlarından Prof. Dr. Gülhan Siem anısına düzenledikleri belirterek, oturumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Sempozyum 10 Mart'ta sona erecek.
Son Dakika › Sağlık › Adana'da düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı - Son Dakika
Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan, evde yaşamayı tercih eden yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirileceğini açıkladı. Bakanlık, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak şekilde ev ortamlarını adapte edecek, ev bazlı akıllı bakım yatakları geliştirecek ve yaşlılara yemek, temizlik, ilaç ve banyo gibi konularda yardımcı olacak ev hizmetleri sunacak. Ayrıca, yalnız yaşayan yaşlılar için bir ziyaret ve bakım sistemi geliştirilecek ve topluma yerleşik yaşlı bakım kurumları güçlendirilecek. Çin'de 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 297 milyona ulaşmış durumda.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, hastane yönetimi ile birlikte hastanenin farklı birimlerinde görev alan kadın çalışanlarını, hastaları ve hasta yakınlarını yerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil ile kutladı. Güler, kadın çalışanların emeklerini takdir ederek, tüm kadınların gününü kutladı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte hastane idaresi ve çalışanları bir araya geldi. GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, konuşmasında kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, kadının potansiyelinin dışlanmasının adaletsizlik olduğunu ve ekonomik kalkınma ile sosyal refahı zorlaştıracağını belirtti. GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ise kadınların iş hayatındaki varlığının önemine değindi ve kadınların dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda rehberlik ettiğini söyledi. Etkinlik, müzik eşliğinde devam etti.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutmanın sağlığı nasıl etkilediği ve 30 gün boyunca vücutta neler olduğu merak konusu. İlk günlerde vücut enerji ihtiyacını karşılamak için glikozu ve yağları kullanırken, kan şekerinin düşmesiyle halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkar. Üçüncü günden itibaren vücut oruca alışır ve su alımı önem kazanır. Sekizinci günden itibaren vücut oruca tamamen uyum sağlar ve bazı olumlu etkiler görülür. Ramazan ayının ikinci yarısında ise detoks etkisiyle organlar toksinlerden arınır ve enerji artar. Oruç tutmanın sağlığa faydalı olduğu ancak uzun süreli oruç tutmanın kas kaybına ve kilo vermeyi zorlaştırmaya neden olabileceği belirtiliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan KBC Zvezdara Nikola Spasic Cerrahi Kliniği'ne ameliyathane kurdu. TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar sayesinde klinikte gerçekleştirilen ameliyat hizmeti daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Dragaş Belediyesi Aile Hekimliği, ultrason cihazıyla donatıldı. Cihazın teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi, Prizren Başkonsolosu ve TİKA temsilcileri katıldı. Belediye Başkanı ve doktorlar, TİKA'nın sağladığı desteğin önemini vurgulayarak, hizmetten tüm kadınların yararlanacağını belirtti.
Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Engelli bireyler, Alzheimer hastaları ve huzur evi sakinlerinin ihtiyaçlarının büyük kısmını kadınlar karşılıyor.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Dalaman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayacık sahilinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri spora yönlendirmek amaçlanıyor.
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