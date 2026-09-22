Adana'da kadın doğum uzmanlarına ikinci trimester fetal ultrason kursu düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da kadın doğum uzmanlarına ikinci trimester fetal ultrason kursu düzenlendi

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Adana\'da kadın doğum uzmanlarına ikinci trimester fetal ultrason kursu düzenlendi
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Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Kadın Derneği'nin katkılarıyla kadın doğum uzmanlarına yönelik fetal ultrason kursu düzenlendi. Seyhan Başkent Hastanesi'ndeki kursta uzmanlar, ultrason bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Kadın Derneği'nin katkılarıyla, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik "İkinci Trimester Fetal Ultrason Değerlendirmesi Kursu" düzenlendi. Alanında uzman akademisyenlerin katıldığı kursta, gebeliğin ikinci trimesterinde fetal ultrason değerlendirmesine ilişkin güncel bilgiler meslektaşlarla paylaşıldı.

Seyhan Başkent Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çelik, yoğun katılım dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti. Çelik, bölgede 7 ilde faaliyet gösteren derneğin, temel amaçlarından birinin, alanında deneyimli akademisyenlerle bölgedeki hekimleri bir araya getirerek bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek olduğunu söyledi.

"İkinci trimester fetal ultrason değerlendirmesi, en fazla talep gelen konuların başında yer alıyor"

Bölgedeki meslektaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitim toplantıları planladıklarını kaydeden Çelik, "İkinci trimester fetal ultrason değerlendirmesi, meslektaşlarımızdan en fazla talep gelen konuların başında yer alıyordu. Bugün burada alanında uzman hocalarımız değerli sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarımızla paylaşacak" dedi.

"Dünyayla rekabet ediyoruz"

Tıp alanında bilimsel gelişmeleri yakından takip etmenin ve sürekli eğitimin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Çelik, bölgesel bilimsel toplantıların hekimlerin nitelikli eğitime erişimini kolaylaştırdığını vurguladı.

Çelik, "Dünyayla rekabet ettiğimiz bu dönemde attığımız her küçük adımın zaman içerisinde çok daha büyük sonuçlara ulaşabileceğini göreceğiz. Her şey küçük adımlarla başlıyor. Meslektaşlarımızın kendi illerinde ya da bölgelerinde bir araya gelerek kaliteli bir bilimsel toplantıya katılabilmesi çok önemli. Bu toplantılar olmasa eğitim için kilometrelerce yol gidilmesi gerekebiliyor. Bu da derneğimizin önemli işlevlerinden biri. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gebeliğin ikinci trimesteri ayrıntılı olarak ele alındı

Kurs Direktörü Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan ise eğitimin Adana'da görev yapan başta kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olmak üzere meslektaşların mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Kurs programının gebeliğin ikinci dönemindeki ultrason değerlendirmelerine odaklandığını ifade eden Işıkalan, "Adana ve Ankara'dan hocalarımızın katılımıyla gebeliğin ikinci trimesterine ait ultrason değerlendirmelerini ele aldığımız bir eğitim programı hazırladık. Başkent Üniversitesi, uzmanlık eğitiminin ardından da sürekli mesleki eğitime önem veren bir kurum. Bu kapsamda kursumuzun uzman meslektaşlarımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kurslarımızı sürdürmeyi planlıyoruz"

Eğitimlerin sürekliliğine önem verdiklerini kaydeden Işıkalan, "Meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek kurslarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerden tüm meslektaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen kursun ilk oturumunun başkanlıklarını Doç. Dr. Gülşen Doğan Durdağ ile Öğr. Gör. Dr. Selçuk Yetkinel üstlendi. Prof. Dr. Selim Büyükurt, "İkinci Trimesterde Fetal Beyin ve Santral Sinir Sisteminin Ultrasonografik Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan ise ikinci trimesterde biyometri fetal batın, üriner sistem ve iskelet sisteminin ultrasonografik değerlendirilmesini anlattı.

İkinci oturumun başkanlıklarını Op. Dr. Aslı Altınordu Atçı ve Op. Dr. Hakan Kızılet yaptı. Oturumda Doç. Dr. Nihal Şahin Uysal, fetal kalbin ultrasonografik değerlendirilmesini; Doç. Dr. Ümran Kılınçdemir Turgut ise fetal yüz, toraks ve plasentanın ultrasonografik değerlendirilmesini ele aldı.

Eğitim programı, sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
Başkent HastanesiAkdenizSeyhanEğitimSağlıkAdanaSon Dakika

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