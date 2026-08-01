Adana'da Yerli Aparey Tıp Literatüründe - Son Dakika
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Adana'da Yerli Aparey Tıp Literatüründe

Adana\'da Yerli Aparey Tıp Literatüründe
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Mevlüt Topuksal'ın geliştirdiği uyku apnesi apareyi, tıp literatürüne girdi ve başarı sağladı.

Adana'da emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal'ın uyku apnesi sendromu ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için geliştirdiği aparey, tıp literatürüne kazandırıldı.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Topuksal, 2018'de bir arkadaşının uyku apnesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine hastalıkta kullanılan ağız içi apareyler üzerinde araştırma yapmaya başladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı (KBB) Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım ile bir araya gelen Topuksal, mevcut apareylerin kullanıcı deneyiminde karşılaşılan sorunları azaltmaya yönelik yeni bir tasarım geliştirmek için çalışma yürüttü.

Topuksal, yaklaşık 2 yıl süren çalışmayla uyku apnesi sendromu ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için yeni bir aparey geliştirdi.

Mevcut ürünlere göre ağız kuruluğu ve aşırı tükürük salgısı gibi şikayetleri azaltan yerli tasarım aparey, Doç. Dr. Yalım tarafından uyku apnesi ve kronik horlama şikayeti bulunan 6 hasta üzerinde denendi.

Elde edilen klinik sonuçlar, uluslararası hakemli "Journal of Craniofacial Surgery Open" dergisinde yayımlanarak tıp literatürüne girdi.

"Geliştirdiğimiz bu cihazda tükürük salgılarını minimize ettik"

Mevlüt Topuksal, AA muhabirine, uyku apnesinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Piyasada bulunan apareylerin birtakım handikaplarının olduğunu belirten Topuksal, "İnsanlar taktığında sabaha kadar boğaz kuruyordu. Boğaz kuruyunca refleks olarak gece uykuda çıkarıyordu bu protezi. Boğaz kuruluğu sebebiyle de insanların yüzde 70-80'i bunu takamıyordu." diye konuştu.

Topuksal, klinik çalışmalarını KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım'ın yaptığı yerli apareyin daha rahat bir kullanımının olduğunu ifade etti.

Apareyi 6 hasta üzerinde denediklerini anlatan Topuksal, şöyle konuştu:

"Hastanın öncesi ve benim yaptığım protezden sonrasıyla ilgili uyku testi yapıldı. Yüzde 90 oranında başarı aldık. Bizim geliştirdiğimiz bu cihazda tükürük salgılarını minimize ettik. Tükürük kanalları açtık ve bu kanallar sayesinde boğaz kuruluğunu önlemiş olduk. Bu cihaz sayesinde hem tükürük salgısını normale bindirdik hem boğaz kuruluğunu önlemiş olduk."

Topuksal, tıp literatürüne giren apareyin tasarım tescil belgesinin alındığını, patent başvuru sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Yerli Aparey Tıp Literatüründe - Son Dakika

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