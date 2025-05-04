Adana Eczacı Odası\'ndan Çocuklara Etkinlik

Adana Eczacı Odası yöneticileri, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla bir araya geldi.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla buluştuklarını belirtti.

Sosyal sorumlulukları gereği çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yalbuzdağ, çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak onların yaşamlarına dokunmak istediklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında çocuklar, palyaço eşliğinde sandalye kapmaca, ip çekme ve çuval yarışlarının yanı sıra oyunlar oynadı.