Adıyaman\'da Arı Sokması Kurbanı

Adıyaman'da, arı sokması sonucu fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde tarlada çalışan 55 yaşındaki M.A., isimli kişiyi arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan M.A., yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu acil yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.