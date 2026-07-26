Adıyaman'da Arı Sokması Kurbanı - Son Dakika
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Adıyaman'da Arı Sokması Kurbanı

Adıyaman\'da Arı Sokması Kurbanı
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Adıyaman'da arı sokması sonucu fenalaşan 55 yaşındaki M.A. hastanede tedavi ediliyor.

Adıyaman'da, arı sokması sonucu fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde tarlada çalışan 55 yaşındaki M.A., isimli kişiyi arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan M.A., yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu acil yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Adıyaman'da Arı Sokması Kurbanı - Son Dakika

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