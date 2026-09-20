ADÜ\'de ani kalp durmasında beyin hasarını azaltacak CARL Türkiye\'de ilk kez kullanılacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanacak CARL sistemi, ani kalp durması gibi kritik vakalarda uzun süre oksijensiz kalan vücudun ve özellikle beynin kontrollü şekilde korunmasına yönelik yeni bir müdahale imkanı sunacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde, ani kalp durması gibi kritik vakalarda kullanılmak üzere CARL (Controlled Automated Reperfusion of the Whole Body) sisteminin uygulanması planlanıyor. Sistem, Türkiye'de ilk kez ADÜ'de kullanılacak. Modern resüsitasyon uygulamalarında yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilen CARL, özellikle uzun süre oksijensiz kalan hastaların yeniden hayata döndürülmesi sırasında oluşabilecek doku ve beyin hasarının azaltılmasını hedefliyor. Gelişmiş bir ECPR (Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon) sistemi olan CARL, hastanın kan dolaşımını kontrol altında tutarak yeniden kanlandırma sürecinin daha kontrollü şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Sistemle kanın sıcaklık, pH, kalsiyum ve ozmolarite gibi önemli parametreleri kontrol edilerek vücudun yeniden oksijenlendirilmesi sırasında oluşabilecek hasarın azaltılması amaçlanıyor. Özellikle zamanla yarışılan kardiyak arrest vakalarında kullanılabilecek sistemin, ileri resüsitasyon imkanlarının hastane dışındaki kritik vakalara taşınmasına da imkan sağlaması hedefleniyor. CARL uygulamasında amaç, uzun süre oksijensiz kalan dokuların yeniden kanlandırılması sırasında meydana gelebilecek hasarı en aza indirmek. Başarılı müdahalelerde sistemin, özellikle beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlayarak hastaların nörolojik hasar oluşmadan tedavi sürecini tamamlamasına imkan sunabileceği belirtiliyor.

ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, sistemin yalnızca yeni bir teknolojinin Türkiye'ye kazandırılması olmadığını belirterek, Acil Tıp, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ile İlk Yardım Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin birlikte çalışacağı bir acil yaşam sistemi oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. CARL projesinin hayata geçirilmesi sürecinde ADÜ İlk Yardım Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer ve ekibinin de çalışmalar yürüttüğü bildirildi.