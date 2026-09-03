Afyonkarahisar\'da halk sağlığı etkinliği düzenlendi, anne sağlığına dikkat çekildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gebelik ve lohusalık döneminde anne sağlığının korunması, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve Gebe Okulları hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Sağlık personeli tarafından 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması ile 'Her Gebeye Ebe' uygulaması da tanıtıldı.

Etkinlik çerçevesinde vatandaşların boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri ile ağız ve diş sağlığı kontrolleri gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin hafta boyunca farklı temalarla devam edeceği bildirildi.