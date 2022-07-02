Afyonkarahisar'da "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" yapıldı

02.07.2022 18:46
Afyonkarahisar'da "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" yapıldı

Afyonkarahisar'da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Organ Nakli Koordinatörleri Derneği İşbirliğinde "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Organ Nakli Koordinatörleri Derneği İşbirliğinde "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, bir otelde düzenlenen programda, bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarından birinin sadece organ ve doku nakli olan hastalıklar olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta olmasına rağmen bilindiği gibi donör sayısı çok fazla değil. Bunun en önemli sebebi ise halkta ve sağlık personelinde yeterli bilincin oluşmamasıdır. Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız hala beyin ölümünün varlığına bile inanmıyor." dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Yılmaz de organ bağışçısı olmanın erdemli ve vicdanlı bir davranış olduğunu ifade etti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Reha Sermed Aygören de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından organ bağışı sunumları yapıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Telef olan inek ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı Son dakika... Telef olan inek ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı
Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Karahisar, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Afyonkarahisar'da 'Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:53:11. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement