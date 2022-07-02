Afyonkarahisar'da "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" yapıldı

Afyonkarahisar'da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Organ Nakli Koordinatörleri Derneği İşbirliğinde "Organ Bağışı Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, bir otelde düzenlenen programda, bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarından birinin sadece organ ve doku nakli olan hastalıklar olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta olmasına rağmen bilindiği gibi donör sayısı çok fazla değil. Bunun en önemli sebebi ise halkta ve sağlık personelinde yeterli bilincin oluşmamasıdır. Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız hala beyin ölümünün varlığına bile inanmıyor." dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Yılmaz de organ bağışçısı olmanın erdemli ve vicdanlı bir davranış olduğunu ifade etti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Reha Sermed Aygören de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından organ bağışı sunumları yapıldı.