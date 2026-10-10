Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 ruh sağlığı temasını paylaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 ruh sağlığı temasını paylaştı

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde 2026 temasını ve DSÖ verilerini paylaştı. DSÖ'ye göre 2023'te dünyada yaklaşık 1,2 milyar kişi ruhsal bozukluklarla yaşıyor; her 7 kişiden 1'i ruhsal sorun yaşıyor. Afyonkarahisar'da destek hizmetleri sürüyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, ruh sağlığının korunması, ruhsal sorunlara yönelik önyargılarla mücadele edilmesi ve ihtiyaç duyan bireylerin destek hizmetlerine erişiminin önemine dikkat çekildi.

Her yıl 10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün 2026 yılı teması, "Yaşanmış Deneyimler Duyulsun: Gerçek Sesler, Gerçek Değişim" olarak belirlendi. Tema kapsamında, ruhsal sorunlar yaşayan bireylerin görüş ve deneyimlerinin sağlık hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesinde dikkate alınmasının önemi vurgulandı. Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişi ruhsal bozukluklarla yaşıyor. Bu rakam, dünya genelinde yaklaşık her 7 kişiden 1'inin ruhsal bir sorun yaşadığını ortaya koymakta. Ruhsal sorunların erken fark edilmesi, uygun desteğe zamanında ulaşılması ve önyargıların azaltılmasının yaşam kalitesinin korunmasında önemli rol oynamakta.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor. Afyonkarahisar'da da Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikososyal destek hizmetleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin yaptığı çalışmalar da ihtiyaç duyan bireylere katkı sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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