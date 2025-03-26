Ağızdan Nefes Almak Diş Eti Kanamalarına Neden Oluyor - Son Dakika
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Sağlık

Ağızdan Nefes Almak Diş Eti Kanamalarına Neden Oluyor

Diş eti kanamaları ağızdan nefes almanın sonucu olarak oluşabiliyor; ağız duşu öneriliyor.

26.03.2025 14:31
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"Ağızdan nefes almak, diş eti kanamalarına neden olabiliyor"

Diş eti kanamaları için ağız duşu ve gargara önerisi

"Diş fırçalarken macuna değil, tekniğe önem verin"

İSTANBUL - Diş eti kanamalarının birçok nedeni olabileceğini belirten Dt. Sevinç Öztürk Gencer, ağızdan nefes alma alışkanlığının kuruluk yaparak tükürük oluşumunu engellediğini ve bunun da diş eti kanamalarına yol açabileceğini belirtti.

Yaygın bir sağlık problemi olan diş eti kanamalarının nedeni, ağız içi hastalıklar olabildiği gibi sistemik rahatsızlıklar da olabiliyor. BHT Clinic İstanbul TEMA Hastanesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Sevinç Öztürk Gencer, diş eti kanamalarının nedenlerine ve önleme yöntemlerine ilişkin bilgiler verdi.

Hormonal değişiklikler diş eti kanamalarına yol açabiliyor

Diş eti kanamalarının en yaygın nedeninin diş eti enfeksiyonları olduğunu belirten Gencer, "Diş eti enfeksiyonlarını en çok ağız içindeki tartar yani, diş taşı birikimi tetiklemektedir. Enfeksiyon odağı bunlar olduğu için diş eti kanaması daha fazla olacaktır. Sistemik rahatsızlıklar, diyabet, lösemi, kan pıhtılaşma hastalıkları da diş eti kanamalarına neden olabilir. Tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar ve kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar diş eti kanamalarını çoğaltabilir. C ve K vitamini eksikliğinde, gebelik, ergenlik dönemleri, menopoz gibi dönemlerde hormonal değişiklik yüzünden de diş eti kanamaları görülmektedir. Bu dönemlerin geçirilmesiyle diş etleri normale dönecektir" dedi.

"Ağız bakımında kullandığımız diş iplerinin yanlış kullanımı diş eti kanamalarına neden olabilir" diyen Gencer, "Diş fırçalarken çok sert fırçalamayalım ve diş ile diş eti arasındaki temizliği yapabilmek için fırçamızı diş etinden dişe doğru kullanalım. Bir diğer problem de ağız kuruluğu. Hastamız burundan nefes alamıyorsa ağız kuruluğu oluyor. Tükürük ağızdaki mikroorganizmaları uzaklaştırmak için çok iyi bir sıvı. Bu olmayınca haliyle ağız, diş eti enfeksiyonlarına, diş eti kanamalarına açık bir haline geliyor. Sigara ve aşırı alkol kullanımları da diş eti kanamalarını negatif anlamda etkileyebiliyor" diye konuştu.

"Tüm vücudu ilgilendiren bir sorun olabilir"

"Diş eti kanamaları aslında bir sinyaldir. Bunun sebebini bulduğumuzda tedavi edildiğinde, belki sadece ağız içi enfeksiyonu değil tüm vücudu ilgilendiren sonucu kötü olabilecek bazı şeyleri önceden önlemiş olabiliriz" diyen Dt. Sevinç Öztürk Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diş eti kanamalarını dikkate almamız şart. Hiç bir sorun olmadan dahi senede bir kez diş hekimine gitmek farkında olmadığımız tüm sıkıntıları da baştan tespit ve tedavi etmek anlamına gelecek. Diş eti kanamalarına sebep olacak diş taşları ne kadar az yığılı olursa, ne kadar hızlı ağızdan uzaklaştırılırsa hem kanama olmaz hem de diş kaybı yaşanmaz. Genel sağlıkla ilgili bir sıkıntı varsa da erken teşhis erken tedavi olur."

Ağız duşu ve gargara önerisi

Düzenli diş fırçalamayla birlikte gargara ve ağız duşunun da ağız hijyeni açısından önemine değinen Dt. Sevinç Öztürk Gencer, "Düzenli fırçalamanın dışında ağız içi gargaralar kullanabiliriz. Ağız içi gargaralar, diş taşı birikimini engellemek için diş üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Diş ipini çok fazla kullanamadığımızı görüyorum. Onun yerine diş duşu, ağız duşu diye tabir edilen bakımı önde tutuyorum. Ülkemizde çok yaygınlaşmadı ama tüm hastalarıma ağız duşunu tavsiye ediyorum. Tazyikli suyla Diş ve diş arasındaki birikimleri yüzde 100 kaldırıyor ve diş temizliğinde yüzde 100 etkili olabilecek bir enstrüman" dedi.

Doğru diş fırçalama tekniği 'süpürerek' olmalı

Yemekten hemen sonra diş fırçalamanın, artıkları dişten uzak tutmak için önemli olduğunu söyleyen Gencer, doğru diş fırçalama tekniğini ise şöyle anlattı:

"Dişleri fırçalarken diş macunu miktarı da önemli. Aşırı diş macunu kullandığımızda ağızdan onu durulamamız imkansız oluyor. Macunun kendisi değil, diş fırçalamanın kendisi önemli. Macunu kullanmadan önce bol suyla gargara yaparak ağzı rahatlatmalıyız. Özellikle yanak bölgesinde besin tutumu çok olur. O kısımları elimizle ovalamalıyız. Önemli olan dişlerin ara yüzlerinde birikim olmaması için temizlemek. Fırçayı 45 derece açıyla etten dişe doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Dişin iç bölgelerinde de aynısını yapmalıyız. Diğer türlü fırçaladığımızda besin gömülmelerine neden olabiliyoruz. Bunu her yaptığımızda macunu diş fırçasından elimizde uzaklaştırmak gerekli."

Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağızdan Nefes Almak Diş Eti Kanamalarına Neden Oluyor - Son Dakika

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