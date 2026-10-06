Ağrı'da göz kliniğinde asistan sayısı 6'ya çıkacak, sevk yüzde 5'in altına indi - Son Dakika
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Ağrı'da göz kliniğinde asistan sayısı 6'ya çıkacak, sevk yüzde 5'in altına indi

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Ağrı\'da göz kliniğinde asistan sayısı 6\'ya çıkacak, sevk yüzde 5\'in altına indi
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde son üç yılda 9 poliklinik kuruldu ve çevre illere hasta sevki yüzde 5'in altına indi. Klinikte ilk kez asistan eğitimi başladı; dört asistan göreve başladı, iki asistan daha gelince sayının altıya çıkması planlanıyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde son üç yılda yapılan çalışmalarla sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırıldı. Çevre illere yapılan hasta sevkleri yüzde 5'in altına düşerken, klinikte ilk kez asistan doktorların eğitimine de başlandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde son üç yılda gerçekleştirilen çalışmalarla 9 poliklinik oluşturuldu ve gerekli tıbbi cihazların tamamlanmasıyla çok sayıda göz ameliyatının kentte yapılabilmesi sağlandı. Daha önce çevre illere yüksek oranda hasta sevki yapılan klinikte, sevk oranı yüzde 5'in altına düşerken Kars, Ardahan, Van'ın Erciş ilçesi, Muş ve çevre ilçelerden hastalar Ağrı'ya gelerek tedavi olmaya başladı.

Klinikte ilk kez asistan doktorların göreve başlamasıyla uzmanlık eğitimi de verilmeye başlandı. Yaklaşık üç ay önce dört asistan doktorun eğitimine başladığı klinikte, iki asistanın daha göreve başlamasıyla toplam asistan sayısının altıya çıkarılması planlanıyor. Böylece Göz Kliniğinde sağlık hizmetlerinin yanı sıra uzman hekim yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri de yürütülüyor.

"Üçüncü yılın sonunda hayallerimizi gerçekleştirdik"

Göz Kliniği'nde görev yapan Prof. Dr. Yavuz Oruç, göreve başladığında göz kliniği oluşturmak, asistan almak ve çevre illere yapılan hasta sevklerini azaltmak gibi hedefler belirlediğini söyledi. Oruç, "İlk geldiğimde kafamda birkaç proje vardı. Burada göz kliniği oluşturmak, asistan almak ve çevre illere sevk oranını düşürmekti. Çok şükür üçüncü yılın sonunda bu hayallerimizi gerçekleştirdik. Asistan almaya başladık, dört asistanla başladık. İki asistanımız daha gelecek, toplamda altı asistanımız olacak. Yeni bir göz kliniği de oluşturduk, dokuz polikliniğimiz var ve bütün cihazlarımızı aldık. Sağlık Müdürümüzün ve rektörümüzün katkılarıyla eksiklerimizi de giderdik. Asistanlarımız yaklaşık üç ay önce başladı ve şu an dört asistanımızla beraber kliniğimizde hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Çevre illere yapılan sevklerin önemli ölçüde azaldığını belirten Oruç, kliniğin artık çevre illerden hasta kabul eden bir merkez haline geldiğini ifade etti. Oruç, "İlk başladığımızda daha çok çevre illere hasta sevk eden bir hastaneydik. Şu an üçüncü yılın sonunda Kars'tan, Ardahan'dan, Van'ın Erciş ilçesinden, çevre ilçelerden ve Muş'tan çok sayıda hastamız geliyor. Hastaların çoğu burada tedavi oluyor. Artık çevre illere hasta göndermiyoruz, çevre illerden hasta alma potansiyeline geldik. Katarakt ameliyatları, kornea ameliyatları, şaşılık ameliyatları, akıllı mercek ameliyatları ve göz alanında birçok ameliyatı burada yapabiliyoruz. İlk geldiğimde hedeflerimden biri kornea nakliydi. Projelerimizin çoğunu tamamladık ancak kornea naklini henüz yapamadık. Bunun için kornea bankasını kurarak bu işlemi de gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiHastaneGüncelSağlıkAğrıSon Dakika

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