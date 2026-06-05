Ağrı'da İlk Sentetik Kafatası Ameliyatı - Son Dakika
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Ağrı'da İlk Sentetik Kafatası Ameliyatı

Ağrı\'da İlk Sentetik Kafatası Ameliyatı
05.06.2026 10:05
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Beyin apsesi nedeniyle kafatası kemiği alınan hasta, Ağrı'da sentetik materyalle sağlığına kavuştu.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık'ın, beyin apsesi nedeniyle alınmak zorunda kalan kafatası kemiği sentetik materyalle yeniden oluşturuldu. Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonla hem sağlık hem de estetik açıdan başarılı sonuç elde edildi.

Ağrı'da beyin apsesi nedeniyle kafatası kemiğinin bir bölümü alınmak zorunda kalan 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, kentte ilk kez gerçekleştirilen sentetik kafatası ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 7 ay önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Saltık'ın, daha önce geçirdiği operasyonun ardından beyninde apse oluştuğu tespit edildi. Hastaneye geldiğinde sol tarafında felç gelişen hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Serpi ve ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerde apsenin beyin dokusunun yanı sıra kafatası kemiğini de etkilediği ve kemikte ciddi hasara yol açtığı belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen ameliyatta apse boşaltılırken enfeksiyon nedeniyle zarar gören kafatası kemiği çıkarıldı. Yaklaşık 6 hafta süren yoğun antibiyotik tedavisinin ardından hastanın felç bulguları büyük ölçüde geriledi ve yeniden yürümeye başladı.

Tedavinin ikinci aşamasında ise hastanın kafatasındaki eksikliğin giderilmesi amacıyla Ağrı'da ilk kez sentetik kafatası cerrahisi uygulandı. Özel olarak temin edilen sentetik materyal, ameliyat sırasında hastanın anatomik yapısına uygun şekilde şekillendirilerek kafatasındaki boşluğa yerleştirildi ve özel plaklarla sabitlendi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Muhammed Serpi, kafatasındaki eksikliğin yalnızca estetik bir sorun olmadığını belirterek, "Kafatasındaki defekt nedeniyle beynin korunması ve basınç dengesi olumsuz etkilenebiliyor. Bu ameliyatla beyni yeniden kapalı bir sistem içine alarak hem koruma sağladık hem de hastanın nörolojik iyileşmesine katkıda bulunduk" dedi.

Ameliyatın üzerinden 20 gün geçtiğini belirten Serpi, hastanın yürüyebildiğini, günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve sosyal yaşamına döndüğünü ifade etti.

Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonun bölge açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Serpi, "Bu tür hastalar artık tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Ağrı'da ve bölgemizde ileri düzey beyin cerrahisi uygulamalarını başarıyla gerçekleştirebilecek imkanlara sahibiz" diye konuştu.

"Buraya adeta ölü gibi geldim"

Tedavi sürecini anlatan Mehmet Salih Saltık, hastaneye geldiğinde konuşamadığını ve yürüyemediğini belirterek, "Buraya adeta ölü gibi geldim. Konuşamıyor, yürüyemiyor, ellerimi ve ayaklarımı kullanamıyordum. Yapılan ameliyatların ardından yeniden konuşmaya ve yürümeye başladım. Hocam sadece tedavimle ilgilenmedi, moral de verdi. Allah kendisinden razı olsun. Beni yeniden hayata döndürdü" dedi.

"Babam için mezar yeri hazırlanmasını bile istemiştim"

Hastanın oğlu Ercan Saltık ise yaşadıkları sürecin kendileri için oldukça ağır geçtiğini belirterek, "Babamın kurtulma şansının olmadığını düşünüyordum. Hatta ailemi arayarak babam için mezar yeri hazırlanmasını bile istemiştim. Ancak Muhammed Serpi hocamızın müdahalesiyle yeniden hayata tutundu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ağrı'da İlk Sentetik Kafatası Ameliyatı - Son Dakika

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