Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen "menisküs" ile sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen "menisküs" ile sağlığına kavuştu

20.10.2022 12:52
Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen "menisküs" ile sağlığına kavuştu

Ağrılı amatör futbolcu Soydan Karataş, yıllardır çektiği diz ağrısından Erzurum'da kapalı yöntemle yapılan "menisküs" nakliyle kurtuldu.

Ağrılı amatör futbolcu Soydan Karataş, yıllardır çektiği diz ağrısından Erzurum'da kapalı yöntemle yapılan "menisküs" nakliyle kurtuldu.

Çeşitli kulüplerde futbol oynarken yaklaşık 7 yıl önce sol dizindeki sakatlık nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan 27 yaşındaki Karataş, çeşitli hastanelerde tedavi gördü, ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası dizindeki menisküsü alınan ve yıllarca diz ağrısı çeken Karataş, bir süre önce yakınlarının tavsiyesiyle Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinden ortopedi doktoru Tunca Cingöz'e başvurdu.

Tetkikler sonucu tedavi için "menisküs nakli" gerektiği bilgisi iletildi. Nakil için girişimlerin ardından hasta yakınlarınca ABD'deki doku bankalarından temin edilen ve soğuk zincirle Erzurum'a getirilen kadavradan doku, Cingöz tarafından kapalı yöntemle yapılan ameliyatla Karataş'a nakledildi.

Nakille dizine protez takılmaktan da kurtarılan ve geçici bir süre açı ayarlı dizlik kullanan Karataş, sağlık sorunları nedeniyle ertelediği futbol hayatı ve eğitimine devam etmenin hayalini kuruyor.

Doktor Tunca Cingöz, AA muhabirine, sol dizinde geçmeyen ağrıyla kendisine gelen hastanın, diz yaralanması nedeniyle başka merkezlerde 2 kez ameliyat geçirdiğini, dış menisküsün tamamının alındığını söyledi.

"Proteze ihtiyaç kalmadı"

Bu durumdaki genç hastalara nakil önerildiğini, ameliyat yapılmadığında zamanla sol dizdeki kıkırdağın işe yaramaz duruma gelebileceğini ve bu durumda diz protezi ameliyatının kaçınılmaz olacağını anlatan Cingöz, "Hastayla görüşüp süreci başlattık ve kadavradan menisküs naklini kapalı yöntemle gerçekleştirdik, proteze de ihtiyaç kalmadı." dedi.

Cingöz, özel şartlarda kendisine getirilen menisküsü kapalı yöntemle olması gereken yere naklettiklerini belirtti.

Taburcu edeceği hastanın rehabilitasyon sürecinden geçeceğini ve 1 ay açı ayarlı dizlik kullandıktan sonra dizin rahatça kullanılabileceğini ifade eden Cingöz, şunları kaydetti:

"Nakil için girişimlerde bulunuldu ancak bu tür nakiller zor bulunuyor ve bekleme süresi uzun olabiliyor. Hasta yakınları uzun süre beklemek yerine dokuyu resmi şekilde ABD'den onaylı doku bankalarından temin etti. Menisküsün ölçüsünü istediler paylaştım. Özel şartlarda soğuk hava zinciriyle getirilen menisküsü ameliyat sırasında çözdürüp kapalı yöntemle naklettik. Nakille protezden kurtulup sağlığına kavuştu ve sportif faaliyetlerine aylar içinde ağrısız şekilde devam edecek."

Cingöz, bu tarz hastalarda menisküs nakliyle tedavinin yüz güldürücü olduğunu ifade ederek, "Doğu Anadolu'da ilk menisküs naklini" yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Bıraktığım spor ve eğitimime kaldığım yerden devam edeceğim"

Hasta Karataş ise ameliyattan önce sol dizini kullanamadığını ve günlük yaşantısında çok zorluk çektiğini belirterek, yakınlarının tavsiyesiyle tedavi için Erzurum'a geldiğini söyledi.

Menisküs nakliyle sağlığına kavuştuğunu anlatan Karataş, şöyle devam etti:

"Önceden çeşitli spor kulüplerinde futbolcuydum. Geçirdiğim sakatlık sonrası futbolu ve kazandığım spor lisesini de bırakmak zorunda kaldım. Doku nakli için başvurduk ancak 3 yıl gibi bekleyecektim, yakınlarım ABD'deki doku bankalarıyla resmi görüşmeler yapıp uygun menisküsü buldu. Kendi imkanlarımızla dokuyu Erzurum'a getirdik. Nakil sonrası çok iyiyim, bıraktığım spor ve eğitimime inşallah kaldığım yerden devam edeceğim."

Karataş, nakli yapan doktor Cingöz'e ve hastane yöneticileri ile sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen 'menisküs' ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

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