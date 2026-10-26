AK Parti Bursa heyeti, dün hizmete başlayan 1315 yataklı hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Bursa heyeti, dün hizmete başlayan 1315 yataklı hastaneyi ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün kademeli hizmete başlayan 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesini AK Parti Bursa heyeti ziyaret etti. İl Başkanı Davut Gürkan, Çekirge Devlet Hastanesi ile diğer sağlık birimlerinin buraya taşınarak dört hastanenin aynı çatı altında toplanacağını söyledi.

AK Parti heyeti, Bursa'da yapımı tamamlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Toplam 1315 yatak kapasitesiyle planlanan, dün itibarıyla kademeli olarak hizmete başlayan hastaneyi ziyaret eden AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin'in de yer aldığı ziyarette konuşan Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin Bursa'nın en büyük acil kabul bölümüne sahip hastanesi olduğunu söyledi.

Çekirge Devlet Hastanesinin yeni hizmete açılan hastaneye taşındığını belirten Gürkan, "Dörtçelik Çocuk Hastanesinin bir kısmı da buraya taşınacak. Hastane, ikinci basamak genel hastane olarak hizmet vermeye devam edecek. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin bazı birimleri ile İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de buraya taşınacak. Böylece dört hastaneyi aynı çatı altında bir araya getirerek sağlık hizmetlerini daha kaliteli ve verimli hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa'da sağlık yatırımları anlamında ciddi emek sarf edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Elbette ki daha ilk günler bunlar. Bugünlerde bazı aksaklıklar olsa bile bunları güzel bir şekilde karşılayıp yardımcı olmak lazım. Başhekimimiz, İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız çok ciddi mücadele verdiler ve bu mücadelenin sonunda hastanemiz hizmet vermeye başlamış oldu. Bursa'mıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun."

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen ve Ayhan Salman da hizmete alınan hastanenin, Bursa ve çevre illere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Ali Osman SönmezAK PartiPolitikaSağlıkBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:32:56. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa heyeti, dün hizmete başlayan 1315 yataklı hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei