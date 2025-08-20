Akondroplazi Hastası Nurdan, Kist Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Akondroplazi Hastası Nurdan, Kist Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

20.08.2025 10:49
Bursa'da 80 cm boyundaki Nurdan Tüfekçi, 3 kg kist ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

BURSA'da Akondroplazi rahatsızlığı ile dünyaya gelen, 80 santim uzunluğunda, 24 kilogram ağırlığındaki Nurdan Tüfekçi (30), yumurtalıklarındaki 3 kilo kistten 1,5 saat süren ameliyatla kurtuldu. Operasyon sonrası 21 kiloya düşen Tüfekçi, "Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum" dedi.

Halk arasında 'cücelik' olarak bilinen Akondroplazi rahatsızlığı ile dünyaya gelen Nurdan Tüfekçi, yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı çekmeye başladı. Birçok kez hastaneye başvuran Tüfekçi, gördüğü geçici tedavilerin ardından taburcu olurken, şikayetleri artarak devam etti. İnegöl ilçesinde özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne başvuran Tüfekçi'nin yapılan tetkiklerde, yumurtalıklarında 3 kilogram kist olduğu tespit edildi. Epidural aneztezi ile 1,5 saat süren ameliyatın ardından yumurtalıklarındaki kist temizlenen ve sağlığına kavuşan Tüfekçi, ameliyat sonrası 21 kiloya düştü.

OPERASYONDA UYANIK KALDI

Kadın Hastalıkları Uzmanı Mustafa Kır, "Hastamızda 20 santimlik tümör vardı, kistlik yapıda. Onu başarılı bir operasyonla çıkarttık" derken, operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Anestezi Doktoru Mahmut Gül, operasyon sürecini şu sözlerle anlattı: "Hastamız, 30 yaşında, 80 santimetre boyunda, 24 kilo ağırlığında bir kardeşimiz. Kendisinin yumurtalıklarında kist olduğu için ameliyat olması gerekti. Biz bu ameliyatta hastamıza önce büyük bir damar yolu açtık kasıktan. Çünkü damar yolunun çok önemi var ve daha sonrasında ameliyat sırasında belinden uyuşturduk ve ameliyatı sorunsuz bir şekilde, belden uyuşturmayla, hastamız uyanık bir şekilde tamamladık. Hastadan 3 kilo kist çıktı. Öncesinde 24 kilo olan hastamız ameliyat sonrasında 21 kilo ile şifalı bir şekilde serviste yatıyor. Başarılı bir operasyondu."

'İYİ OLACAĞIM'

Hastalığının teşhis edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Nurdan Tüfekçi, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra 'gaz sıkışması ve enfeksiyon' dediler. En sonunda ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek. İyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti, biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese" diye konuştu.

'HEP GAZ PROBLEMİ OLDUĞUNDAN BAHSETMİŞLERDİ'

Nurdan Tüfekçi'nin ablası Tuğba Karakuş ise şunları söyledi: "Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra bir de burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa bey, anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi, 17-18 santimetre büyüklüğünde. Sonra da Mahmut bey ile görüştük, o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Hastanelerde yeni dönem "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.