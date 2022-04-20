AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ - Son Dakika
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AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ

20.04.2022 11:01

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Koronavirüs tedavisi kapsamında yatan hasta sayımız tek hanelere düştü.

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Koronavirüs tedavisi kapsamında yatan hasta sayımız tek hanelere düştü. 815 yataklı hastanemizde sadece 9 hastamız kaldı. İlerleyen günlerde inşallah hasta sayımızı sıfırlayacağız. Şehrimiz genelinde dün yapılan 200 testten sadece 4 kişide vakaya rastladık. Bu 4 kişi de hafif atlattığı için evinde karantinaya girdi dedi. Aksaray'da vaka sayılarının düşmesiyle Covid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı. 1 klinikte sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler, normale döndü. 432 bin 883 nüfusa sahip kent genelinde yapılan Covid-19 testlerinde ise dün 200 kişiye yapılan teste 4 kişide vaka görüldü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, Aksaray olarak 2 yıldır yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi

'Tüm halkımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada şu anda yoğun bakımda yatan hastamız yok. Sağlık bakanımızın açıkladığı gibi 20 il içinde biz de varız. Yatan hasta sayımız ise tek hanelere düştü. 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı. İlerleyen günlerde inşallah hasta sayımızı sıfırlayacağız. Dün şehir genelindeki 200 testten sadece 4 kişide vakaya rastladık. Bu 4 kişi de hafif atlattığı için evinde karantinaya girdi. Şehrimizin bahar mevsiminin sonunda vakaları bitecek gibi gözüküyor. Artık pandemi yavaş yavaş sona doğru geldiğini ve endemik bir hale geldiğini gösteriyor. Kişisel tedbirlerimizle ve aşılarımızı yaptırarak, bu pandeminin biteceği anlamanı geliyor.

Vatandaşlardan Ali Furat ise, Sağlık Müdürlüğünün kentte vaka sayısının 4'e kadar düştüğünü açıklaması Ramazan bayramı öncesi şehirde çifte bayram havası yarattı. 2 yıldır maske ve mesafeyle bayram geçiriyorduk. Bu bayramda yakınlarımızı ziyaret edip, doyasıya sarılıp, doya doya bayram yaşayacağız. dedi.

AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ
AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ
AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ
AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ

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İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Aksaray, Bayram, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ - Son Dakika


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