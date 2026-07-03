Aksu\'da Cihadiye Mahallesi\'ne 9 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi yapılacak

Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde yapılması planlanan Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi için Aksu Belediyesi ile hayırsever Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi Mehmet Yüksel arasında protokol imzalandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel ve Cihadiye Mahalle Muhtarı Mustafa Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Cihadiye Mahallesi'nde inşa edilecek Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi için hazırlanan protokol imza altına alındı.

564 ada 9 parsel üzerinde inşa edilmesi planlanan ve 9 hekim kapasiteli olacak aile sağlığı merkezinin, bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlaması hedefleniyor. Modern fiziki yapıya sahip olacak merkezin, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Törende konuşan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını belirterek, Cihadiye Mahallesi'ne kazandırılacak aile sağlığı merkezinin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Yıldırım, Aksu Belediyesi'nin kamu kurumları ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini ifade ederek, projeye katkı sunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, hayırsever Mehmet Yüksel ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Aksu Belediyesi'nin, sağlık, eğitim, sosyal yaşam ve altyapı alanlarında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle yürüttüğü iş birlikleri kapsamında benzer yatırımların sürdürüleceği bildirildi. - ANTALYA