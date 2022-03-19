Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor - Son Dakika
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Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

19.03.2022 14:13

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyorZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal karışımını tercih etti.

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal karışımını tercih etti.

Zonguldak'ta soğuk algınlığı ve korona virüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösterdi. Diğer yandan vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal gibi bitkileri tercih ederken bitkilerin fiyatları ise 80-100 TL arasında alıcı buldu.

Esnaf Tahir Buyurucu, "Kış aylarında vatandaşlarımız, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan, zerdeçal, karanfil. Bu çayların fiyatları 80-100 TL arasında değişiyor. Yoğun ilgi var. Korona virüs içinde bu kullanılıyor. Mikrop öldürücü özellikleri var. Fayda sallıyor. Gelen bir daha alıyor. Ailecek bunları tüketiyorlar "dedi.

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor
Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor
Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

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Koronavirüs, Türk Lirası, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor - Son Dakika


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