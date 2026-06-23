Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programında aile içi iletişimden akran zorbalığına, madde bağımlılığından korunma yöntemlerinden sağlıklı aile yapısına kadar birçok önemli konu ele alındı. Uzmanlar, çocukların ve gençlerin geleceği için bilinçli ailelerin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Soğuksu Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde Aile Eğitim Programı ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Alaşehir Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Zozan Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, eğitim kapsamında aile içi iletişim, akran zorbalığı ve madde bağımlılığı konularında vatandaşların bilgilendirildiğini belirtti.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görev yapan Aile Eğitim Programı Eğiticisi Gamze Yılmaz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modelleri ve kurum tanıtımı gerçekleştirildi. Ardından verilen "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları" konulu eğitimde, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin önemi, sağlıklı ailenin özellikleri, aile ilişkilerini güçlendiren öneriler, iletişim engelleri, ben dili-sen dili kullanımı, çatışmalara neden olan faktörler ve çözüm yolları anlatıldı.

Gamze Yılmaz, "Akran Zorbalığı" başlıklı sunumunda ise zorbalığın tanımı ve türleri hakkında bilgi vererek, çocuk ve gençlerin akran zorbalığından korunmaları için alınabilecek önlemleri ve zorbalıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yöntemleri katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Formatörü Hande Çiftçi tarafından "Madde Bağımlılığı" konulu eğitim verildi. Eğitimde madde bağımlılığının tanımı, bağımlılığa yol açan risk faktörleri ile bağımlılığın önlenmesinde ebeveynlere ve yetişkinlere düşen görevler ele alındı.

Eğitimciler, toplumun geleceğini şekillendiren çocuklar ve gençler için bilinçli aile yapısının, güçlü iletişimin ve erken farkındalığın büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçen Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı'ya ve katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA