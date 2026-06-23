Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim

Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim
23.06.2026 16:09  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programında aile içi iletişim, akran zorbalığı ve madde bağımlılığı gibi konular ele alındı. Uzmanlar, bilinçli aile yapısının önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programında aile içi iletişimden akran zorbalığına, madde bağımlılığından korunma yöntemlerinden sağlıklı aile yapısına kadar birçok önemli konu ele alındı. Uzmanlar, çocukların ve gençlerin geleceği için bilinçli ailelerin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Soğuksu Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde Aile Eğitim Programı ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Alaşehir Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Zozan Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, eğitim kapsamında aile içi iletişim, akran zorbalığı ve madde bağımlılığı konularında vatandaşların bilgilendirildiğini belirtti.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görev yapan Aile Eğitim Programı Eğiticisi Gamze Yılmaz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modelleri ve kurum tanıtımı gerçekleştirildi. Ardından verilen "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları" konulu eğitimde, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin önemi, sağlıklı ailenin özellikleri, aile ilişkilerini güçlendiren öneriler, iletişim engelleri, ben dili-sen dili kullanımı, çatışmalara neden olan faktörler ve çözüm yolları anlatıldı.

Gamze Yılmaz, "Akran Zorbalığı" başlıklı sunumunda ise zorbalığın tanımı ve türleri hakkında bilgi vererek, çocuk ve gençlerin akran zorbalığından korunmaları için alınabilecek önlemleri ve zorbalıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yöntemleri katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Formatörü Hande Çiftçi tarafından "Madde Bağımlılığı" konulu eğitim verildi. Eğitimde madde bağımlılığının tanımı, bağımlılığa yol açan risk faktörleri ile bağımlılığın önlenmesinde ebeveynlere ve yetişkinlere düşen görevler ele alındı.

Eğitimciler, toplumun geleceğini şekillendiren çocuklar ve gençler için bilinçli aile yapısının, güçlü iletişimin ve erken farkındalığın büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçen Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı'ya ve katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı

16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:29:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla mücadelede ailelere hayati eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.