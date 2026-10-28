Aliağa'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhisi videolu çağrıyla vurguladı - Son Dakika
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Aliağa'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhisi videolu çağrıyla vurguladı

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Aliağa\'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhisi videolu çağrıyla vurguladı
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Aliağa\'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhisi videolu çağrıyla vurguladı
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Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aliağa'da kadın mahalle muhtarları, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekmek için videolu çağrı yayımladı. Aliağa Muhtarlar Derneği öncülüğündeki çalışmada kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısı yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla videolu çağrıda bulundu.

Aliağa Muhtarlar Derneği ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik'in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışma ile tüm kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kadın muhtarlar, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajıyla farkındalığın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA
Meme KanseriSağlıkKadınSon Dakika

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