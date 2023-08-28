Alzheimer Hastasını Döven Bakıcı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Alzheimer Hastasını Döven Bakıcı Gözaltına Alındı

Alzheimer Hastasını Döven Bakıcı Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 28.08.2023 12:31

DÜZCE'de Alzheimer hastası Zülfiye Y.'yi (91) darbettiği iddia edilen Ayşegül G. (60), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce'de alzheimer hastası Zülfiye Y.'yi (91) darbettiği iddia edilen Ayşegül G. (60), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nusrettin Mahallesi'nde oturan ihtiyaçlarının karşılanması için bakıcı tutulan Alzheimer hastası Zülfiye Y.'nin vücudunda morluklar fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Zülfiye Y., gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, Zülfiye Y.'nin darbedildiği ortaya çıktı. Zülfiye Y., kendisini döven kişinin bakıcısı Ayşegül G. olduğu söyledi. Bunun üzerine polis, Ayşegül G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alzheimer Hastasını Döven Bakıcı Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alzheimer Hastasını Döven Bakıcı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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