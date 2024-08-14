Amasya'da Aile Sağlığı Merkezleri Hastanelerin Yükünü Azaltıyor - Son Dakika
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Sağlık

Amasya'da Aile Sağlığı Merkezleri Hastanelerin Yükünü Azaltıyor

Amasya\'da Aile Sağlığı Merkezleri Hastanelerin Yükünü Azaltıyor

Amasya'da bulunan 47 aile sağlığı merkezi, kanser taramalarından şeker, tansiyon, muayeneye kadar birçok sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunarak hastanelerin yükünü azaltıyor.

14.08.2024 15:50
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Türkiye'de uygulanan modern sağlık sisteminin önemli yapılarından birisi olan ve birinci basamak olarak tanımlanan aile sağlığı merkezleri, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon noktasında vatandaşlara hem hizmet veriyor hem de hastanelerin yükünü azaltıyor.

Kanser taramalarından şeker, tansiyon, muayeneye kadar Amasya genelinde 47 aile sağlığı merkezinde 118 aile hekimi ve 109 sağlık çalışanı vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

Bir aile hekimine Amasya'da ortalama 2 bin 884 kişi kayıtlı. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı bu nüfusun kanser taramalarını, aşılama, gebe-bebek-çocuk takipleri, yaşlı sağlığı izlemleri ve tedavi edici olarak da muayene, reçete, tahliller, gezici sağlık hizmetlerini de ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Amasya'da geçtiğimiz yılda sağlık sistemine yapılan başvuruların yüzde 54'ü birinci basamak denilen aile sağlığı merkezlerine yapıldı. Bu da hastanelerin yükünü büyük oranda azaltıyor.

Aile sağlığı merkezlerinde geçen sene 95 bin aşı, 11 bin 836 gebenin gebelik boyunca izlemleri, 2 bin 230 kişiye evlilik öncesi SMA taraması, Okul çağındaki 3 bin 420 çocuğu işitme taraması, Amasya'da 40-65 yaş arası kadınlarda meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz tarama yapıldı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile sağlığı merkezlerinin devlet hastanelerinin yükünü büyük ölçüde azalttığını söyledi.

2023 yılında Amasya'da il genelinde bulunan aile sağlığı merkezlerinde toplamda 4 milyon 193 bin 966 vatandaşa hizmet verildiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Merkezlerimiz yürüyerek rahatlıkla gelinebilecek çok şık ve güzel bir ortam. Biz istiyoruz ki vatandaşımızın önce mutlaka acil durumlar hariç ya da randevu durumları hariç, aile sağlığı merkezlerine başvursunlar. Bazen bir tedaviniz vardır, bir süre takip edilmektedir. Kronik hastalar vardır, cerrahi işlemler vardır, bunlar dışında biz mümkün mertebe öncelikle aile hekimimize uğrayıp, aile hekimimizin önerisi doğrultusunda ihtiyaç varsa bir üst basamağa 2. veya 3. basamağa başvursunlar. Biliyorsunuz sağlık organizasyonu 3 basamaktan oluşuyor. Birinci basamak aile hekimliği toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri. İkinci basamak devlet hastaneleri. Üçüncü basamak ise üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri olarak üç basamaktan oluşan bir organizasyon."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Amasya'da Aile Sağlığı Merkezleri Hastanelerin Yükünü Azaltıyor - Son Dakika

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