Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı"

31.03.2022 20:30

Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamasında, "Olayla ilgili adli ve...

Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı"

AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamasında, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu" dedi.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman arasında yaşanan kavgayı tasvip etmediğini belirten Vali Masatlı, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konuyu araştırıp, bütün ayrıntılarıyla beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa bunun gereğini tabii ki de yapacağız. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar. Bizlerin psikolojisini düzeltmek için buradalar. Bizim sağlığımızı düzeltmek için buradalar" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde katıldığı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Masatlı, soruşturma sonucu bu kavganın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Olayda burnu kırılan Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ın kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakımda tutulması sonrası tedavisi sürerken, dirseği ile parmağında oluşan kırık nedeniyle 10 günlük iş göremezlik raporu alan Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ da yaşananların hoş olmadığını ve kamuoyundan özür dilediğini açıklamıştı.

Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

YORUMLAR
500
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Başkan Üçok'u ziyaret etti Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Başkan Üçok'u ziyaret etti Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Amasya Üniversitesi, Mustafa Masatlı, Tıp Fakültesi, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: 'Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı' - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement