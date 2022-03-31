Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" - Son Dakika

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Amasya Valisi Masatlı'dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı"

AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamasında, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu" dedi.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman arasında yaşanan kavgayı tasvip etmediğini belirten Vali Masatlı, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konuyu araştırıp, bütün ayrıntılarıyla beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa bunun gereğini tabii ki de yapacağız. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar. Bizlerin psikolojisini düzeltmek için buradalar. Bizim sağlığımızı düzeltmek için buradalar" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde katıldığı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Masatlı, soruşturma sonucu bu kavganın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Olayda burnu kırılan Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ın kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakımda tutulması sonrası tedavisi sürerken, dirseği ile parmağında oluşan kırık nedeniyle 10 günlük iş göremezlik raporu alan Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ da yaşananların hoş olmadığını ve kamuoyundan özür dilediğini açıklamıştı.