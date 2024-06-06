Sağlık

Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı

Hasta yakını Mehmet Yel:

"Allah devletimize zeval vermesin"

KARAMAN - Karaman'da KOAH hastası olan Mustafa Akkaş, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Hastalarının durumunun karayolu ile gidemeyeck kadar kritik olduğunu belirten hasta yakınları, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi süren KOAH hastası Mustafa Akkaş (46), tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Konya'dan havalanan ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine iniş yapan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter buraya ambulans ile getirilen Akkaş'ı alarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine götürdü.

"Devletimize teşekkür ediyorum"

Hasta yakını olan Mehmet Yel, kuzeni Mustafa Akkaş'ın akciğer yetmezliğinden dolayı uzun zamandır tedavi gördüğünü belirterek, "Akciğerleri iflas etme eşiğine gelmişti. Fenalaşınca hastaneye yatırdık ve durumunun ağırlamasından dolayı da yoğun bakım süreci başladı. Hocalarımız Ankara'ya sevk etme kararı aldı. İnşallah Cenab-ı Allah'tan şifa bekliyoruz. Umudumuz ve dualarımız o yönde. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolu ile gidemeyecek derecede durumu kritik olan hastamızın ambulans helikopterle sevkinin yapılmasından dolayı devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Olması ve yapılması gereken bir uygulama. İnşallah hastamız da şifasını bulur ve aramıza tekrar döner" dedi.