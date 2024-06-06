Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı

Karaman'da KOAH hastası olan Mustafa Akkaş, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Hasta yakınları, hastalarının durumunun karayolu ile gidemeyecek kadar kritik olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.

06.06.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı

Hasta yakını Mehmet Yel:

"Allah devletimize zeval vermesin"

KARAMAN - Karaman'da KOAH hastası olan Mustafa Akkaş, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Hastalarının durumunun karayolu ile gidemeyeck kadar kritik olduğunu belirten hasta yakınları, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi süren KOAH hastası Mustafa Akkaş (46), tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Konya'dan havalanan ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine iniş yapan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter buraya ambulans ile getirilen Akkaş'ı alarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine götürdü.

"Devletimize teşekkür ediyorum"

Hasta yakını olan Mehmet Yel, kuzeni Mustafa Akkaş'ın akciğer yetmezliğinden dolayı uzun zamandır tedavi gördüğünü belirterek, "Akciğerleri iflas etme eşiğine gelmişti. Fenalaşınca hastaneye yatırdık ve durumunun ağırlamasından dolayı da yoğun bakım süreci başladı. Hocalarımız Ankara'ya sevk etme kararı aldı. İnşallah Cenab-ı Allah'tan şifa bekliyoruz. Umudumuz ve dualarımız o yönde. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolu ile gidemeyecek derecede durumu kritik olan hastamızın ambulans helikopterle sevkinin yapılmasından dolayı devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Olması ve yapılması gereken bir uygulama. İnşallah hastamız da şifasını bulur ve aramıza tekrar döner" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Akkaş, Helikopter, Karaman, Ankara, Koah, Havacılık, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans helikopter KOAH hastası için Karaman'dan Ankara'ya havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement