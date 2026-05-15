Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği geçiren 76 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı.
Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki E.K. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.
Hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Son Dakika › Sağlık › Ambulans Helikopter Solunum Yetmezliği Olan Hastayı Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?