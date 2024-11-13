Ameliyatsız Parkinson Tedavisi İstabul'da - Son Dakika
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Sağlık

Ameliyatsız Parkinson Tedavisi İstabul'da

NeuroLab İstanbul 2024, hareket bozuklukları için yeni teknolojileri tanıtıyor.

13.11.2024 19:57
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Akıllı Ses Ötesi teknolojisiyle hareket bozukluğunda ameliyatsız tedavi

NeuroLab İstanbul 2024 başladı

Hareket bozukluklarında çığır açan tedavi yöntemi NeuroLab İstanbul 2024'te anlatıldı

İSTANBUL - NeuroLab İstanbul 2024, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde başladı. Parkinson başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde öne çıkan Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) gibi teknolojilerin mercek altına alındığı programa; Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Alfonso Fasano ve Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Andres Lozano da katıldı.

Dünyaca ünlü nörologlar ve beyin cerrahlarının hareket bozuklukları ve yeni nesil beyin tedavi yöntemlerini masaya yatırdığı NeuroLab İstanbul 2024, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde 13-14 Kasım'da gerçekleşecek. Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Alfonso Fasano, "Parkinson tedavisi ile ilgili teknoloji son derece ilerliyor. Medipol ekibiyle de gurur duyuyorum" derken Prof. Dr. Andres Lozano ise "İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Parkinson hastalarımıza ses ötesi yöntemle ameliyatsız tedavi gerçekleştirebiliyoruz. Buraya eğitim için sadece Türkiye'den değil, dünyadan geldiler" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un bu alanda tanınmasını ve buluşma noktası olmasını istiyoruz"

Gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren Medipol Ünivesitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Hedefimiz civar ülkelerden gelen hareket bozukluğunu öğrenmek, ona gönül veren ve bu hastalara daha fazla yararlı olmaya çaba gösteren doktorların, bu işlemlere meraklı olan beyin cerrahlarının buluşma noktası olmaktır. İstanbul'un bu alanda tanınmasını ve bir çeşit buluşma noktası olmasını istiyoruz" dedi.

"Akıllı Ses Ötesi ile hastanın yatmasına gerek yok"

"Tıbbi tedavinin yeterli olmadığı ya da ilacın yan etkileri nedeniyle günlük yaşantılarını sağlıklı yaşayamayan hastalar başka tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyuyorlar" diyen Doç. Dr. Ali Zırh, "Bunların içinde en önde gelen tedavi; beyin pili tedavisidir. Beynin içerisine yerleştirdiğimiz iki elektrot, birer uzatma kablosu ve bir cihazla beynin içine elektrik akımı verip oradaki hücrelerin elektriksel aktivitesini değiştirebiliyoruz. Bu da bize hastalık bulgusunu düzeltmemizi, hastalığın saatini geri almamızı sağlıyor. Bu uzun yıllardır gelişen teknolojiyle de giderek daha gelişen kalitede hastalarımıza iyilik sağlama fırsatını veriyor" açıklaması yaptı.

Akıllı Ses Ötesi teknolojisi hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Ali Zırh, "Ameliyatsız MR yardımıyla ses dalgalarının belirli noktalara ulaşmasıyla titremelerin önüne geçiyoruz. Parkinson hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık. Biz hastalara müdahale ettiğimizde titremesini engelliyor, ya da hareket etme kabiliyetini güçlendiriyoruz. Yeniden sağlıklı günlerine gelmesini mümkün kılıyoruz. Hastamızın yatmasına gerek yok. Birkaç saatlik bir işlem sayesinde hastamız evine gidebilmektedir. Bu süreç için başvuran hastalarımız var operasyon için bekleyen hastalarımız var. Dün 18'inci hastamıza bu yöntemi uyguladık" dedi.

Bin 400'den fazla beyin pili ameliyatına imza attı

Medipol Üniversitesi'nde 2018 yılında kurulan ve 2019'da "Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi" unvanını alan Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Türkiye'nin hareket bozuklukları tedavisine odaklanan ilk bağımsız kurumu olarak dikkat çekiyor. Parkinson ve benzeri hastalıklarda ileri düzey tedavi seçenekleri sunan merkez, bölgenin deneyimli kurumu olarak bin 400'den fazla beyin pili ameliyatına imza atmış durumda. Beyin pili tedavisinin yanı sıra, akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) gibi en güncel yöntemlerle hastalarına umut olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ameliyatsız Parkinson Tedavisi İstabul'da - Son Dakika

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