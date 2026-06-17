Ani Ölümlerin Nedenleri: Kalp Hastalıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ani Ölümlerin Nedenleri: Kalp Hastalıkları

Ani Ölümlerin Nedenleri: Kalp Hastalıkları
17.06.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Oğuz Akkuş, genç yaşta ani ölümlerin %70-80'inin kalp kaynaklı olduğunu belirtti.

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuz Akkuş, oyuncu Ece İrtem'in (35) hayatını kaybetmesi ile gündeme gelen kalp kaynaklı ölümlerin, genç yaşta ani ölümlerin yüzde 70-80'ini oluşturduğuna dikkat çekip, "Özellikle 30 yaş altındaki ani ölümlerin en sık nedenini; genetik geçişli aritmiler ve kalp kası hastalıkları olarak görüyoruz. Tanı ve tedavide gecikilmesi durumunda; kalbin ölümcül çarpıntılara veya kasılamamaya bağlı durması sonucu ani ölüm meydana gelebiliyor" dedi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi, son yıllardaki ani ölümleri bir kez daha gündeme getirdi. MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Akkuş, genç yaşta yaşanan ani ölümlerin en sık nedeninin kalp kaynaklı olmakla birlikte; yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları, aort damarı genişlemesi ya da yırtılması, beyin ve akciğer damarlarındaki pıhtılaşmalar olduğuna dikkat çekti.

'KALITSAL HASTALIĞI OLAN GENÇLERDE ANİ ÖLÜM RİSKİ ORANI YÜZDE 50-60'

Kalp kaynaklı genç yaşta ani ölümlerle ilgili veriler paylaşan Prof. Dr. Oğuz Akkuş, "Kardiyak kaynaklı ölümler, ani genç ölümlerinin yüzde 70-80'ini oluşturuyor. Özellikle 30 yaş altındaki ani ölümlerin en sık nedenini; genetik geçişli aritmiler ve kalp kası hastalıkları olarak görüyoruz. Tanı ve tedavide gecikilmesi durumunda; kalbin ölümcül çarpıntılara veya kasılamamaya bağlı durması sonucu ani ölüm meydana gelebiliyor. Yapılan çalışmalara göre, kalıtsal hastalıklarda ani ölüm riski genç yaşlarda yüzde 50-60'lardayken, ileri yaşlarda genetik nedenli ani ölümler yüzde 10'lara düşmektedir. Damar tıkanıklığına bağlı kalp krizleri ise genç yaşta yüzde 1-3 arasıyken, 65 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 10'lara çıkmaktadır" diye konuştu.

'GENETİK HASTALIK VE ARİTMİ POLİKLİNİKLERİ ARTIRILMALI, AYRI BİRİM OLMALI'

Ani ölümlerin önüne geçilmesi için yapılabilecek uygulamalardan bahseden Prof. Dr. Oğuz Akkuş, "Ailede erken yaşta ani ölüm öyküsü bulunan bireylere, muayene ve genetik taramalar mutlaka yapılmalıdır. Genetik mutasyon saptanan durumlarda çocukluk ve adölesan döneminde takibe başlanmalı; her 1-2 yılda bir EKG ve ekokardiyografi değerlendirmeleri tekrarlanmalıdır. Ayrıca genetik hastalık ve aritmi polikliniklerinin artırılarak yüksek yoğunluklu hastanelerde ayrı birer birim olarak yapılandırılması, bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinde hayati bir önem arz etmektedir. Bu özel birimler sayesinde riskli ailelerin dinamik takibi tek bir merkezden yürütülerek, genç yaşta gelişebilecek ani ölümlerin erkenden önüne geçilmesi sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ani Ölümlerin Nedenleri: Kalp Hastalıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

09:58
Mbappe tarihe geçti Fransa’nın en golcü futbolcusu oldu
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Katil olurum“ demişti Meloni tavsiyeye uydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:46:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ani Ölümlerin Nedenleri: Kalp Hastalıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.