Anne Sütü Farkındalığı İçin Stand Kuruldu - Son Dakika
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Anne Sütü Farkındalığı İçin Stand Kuruldu

Anne Sütü Farkındalığı İçin Stand Kuruldu
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Ünye Devlet Hastanesi, Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "1-7 Ağustos Emzirme Haftası" kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla Ünye Devlet Hastanesi tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, standı ziyaret ederek yürütülen farkındalık çalışmalarını yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyarette Başhekim Dr. Yılmaz Dündar'a Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özbay Aydemir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Handenur Demir Koca ile Dr. Mahmut Sezgin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semiha Güven ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Büşra Kıran Bayrak eşlik etti.

Stantta incelemelerde bulunan Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, hafta boyunca anne adayları ve annelere yönelik sürdürülen bilgilendirme faaliyetleri ile anne sütünün hayati önemi hakkında Laktasyon Hemşiresi Fatma Aydın ile Gebe Okulu Sorumlusu Esra Eser'den detaylı bilgi aldı.

Anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi ve güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmasındaki kritik rolüne vurgu yapılan ziyarette, hastane yönetimi anne ve anne adaylarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Başhekimlik yönetimi, stant görevlileri ve sağlık ekibine emeklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Anne Sütü, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Sütü Farkındalığı İçin Stand Kuruldu - Son Dakika

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