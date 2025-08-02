Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Sağlık

Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

Anne Sütünün Önemi Vurgulandı
02.08.2025 09:50
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Dr. Eroğlu, anne sütünün bebek ve anne sağlığı üzerindeki faydalarını açıkladı.

GÜVEN Hastanesi Yenidoğan Ünitesi ve Yenidoğan Yoğun Bakımı Bölümü'nden Uzm. Dr. Funda Eroğlu, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki rolüne değindi. Dr. Eroğlu, anne sütünün bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinde hayati öneme sahip olduğunu belirterek "Kanada merkezli 'Nutrition International' kuruluşunun 2022'de yayımladığı 'Emzirmemenin Bedeli' raporundaki verilere göre anne sütü çocukların IQ seviyesini 2,6 puan artırıyor" dedi.

'EMZİRME KÜRESEL SAĞLIK VE EKONOMİ ÜZERİNDE DE BÜYÜK ETKİLER YARATIR'

Anne sütünün sadece bebekler için değil, anneler için de hayati bir öneme sahip olduğunu kaydeden Eroğlu, "Emzirme sadece bebeklerin sağlığını korumakla kalmaz, küresel sağlık ve ekonomi üzerinde de büyük etkiler yaratır. Kanada merkezli 'Nutrition International' kuruluşunun 2022'de yayımladığı 'Emzirmemenin Bedeli' raporundaki verilere göre, her yıl anne sütü sayesinde dünya çapında 420 binden fazla bebeğin ölümünün önüne geçilmektedir. Raporda ayrıca anne sütünün küresel ekonomiye katkısının 574 milyar dolar olduğu ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin de altı çizilmektedir" ifadelerini kullandı.

Rapora göre, anne sütünün çocukların IQ seviyesinin 2,6 puan artmasını sağladığını anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Dünya çapında bebek ölümlerinin en yaygın nedeni ishal ve zatürre olarak öne çıkmaktadır. Rapordaki verilere göre, yaşamının ilk 6 ayı boyunca anne sütünden yoksun kalan bebekler, bu hastalıklara daha yatkındır. Anne sütü sayesinde her yıl 420 binden fazla bebeğin ölümünün önüne geçilmektedir. Ayrıca, anne sütü her yıl 4,6 milyon çocuğun obezitesini engellemektedir. Emzirme, rahim, göğüs kanseri ve Tip-2 diyabet gibi hastalıkların önüne geçerek her yıl 90 binden fazla kadının hayatını kurtarıyor. Bu veriler, emzirmenin sadece bebeklerin değil, annelerin de sağlığına yaptığı katkıları açıkça göstermektedir."

Anne sütünün faydalarını beş maddede açıklayan, Eroğlu şunları ifade etti:

"Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlar içerir. Bu sayede bebek, enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur ve hastalıklara yakalanma riski azalır.

"Sindirim sistemini destekler. Anne sütü, bebeğin sindirim sistemi için en uygun besin kaynağıdır. Sindirimi kolay, doğal ve dengeli bir besin içeriği sağlar. Bu da bebeğin rahat bir şekilde sindirim sistemini geliştirmesini destekler.

"Zeka ve beyin gelişimini destekler?Anne sütü, beyin gelişimi için kritik olan DHA ve ARA gibi yağ asitlerini içerir. Bu bileşenler, beyin gelişiminin yanı sıra duygusal bağlanmayı ve bilişsel fonksiyonları da güçlendirir.

"Anne-bebek bağını güçlendirir. Emzirme, anne ile bebek arasında güçlü bir duygusal bağ kurar. Bu bağ, bebeğin psikolojik gelişimi ve güven duygusunun sağlıklı şekilde gelişmesi için temel bir faktördür.

"Anne sağlığını destekler.Emzirme, annelerin doğum sonrası iyileşme süreçlerini hızlandırır. Ayrıca, uzun vadede annede olabilecek göğüs kanseri, yumurtalık kanseri ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir etki sağlar."

Eroğlu, emzirmenin her anne için doğal bir süreç olduğunu ancak bazen zorluklar yaşanabileceğini vurgulayarak, "Emzirme sırasında doğru pozisyonlayamama, meme ucu problemleri ve sütün yeterliliği gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu noktada anne sütünün değerini anlatan doğru bir danışmanlık ve destek almak oldukça önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Anne Sütü, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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