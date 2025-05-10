Anne ve Kızdan Doğum Günü Hediyesi - Son Dakika
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Sağlık

Anne ve Kızdan Doğum Günü Hediyesi

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Bursa'da Merve Altıntaş, annesinin böbreğiyle sağlık bulup kızıyla Anneler Günü'nü kutladı.

10.05.2025 12:31
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Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Bebeğinin ilk Anneler Günü'nü birlikte kutladılar

BURSA - Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Merve Altıntaş Türe, doğum gününde hayatının en büyük hediyesini annesinden aldı. Böbrek nakliyle hayata tutunan genç anne taburcu oldu. Diyaliz tedavisi sebebiyle anne olamayacağını düşünürken; sürpriz bir şekilde anne olan Merve Altıntaş Türe, ilk Anneler Günü'nü 6 aylık kızıyla ve annesiyle birlikte kutlayacak.

Böbrek yetmezliği sebebiyle uzun süredir tedavi gören Merve Altıntaş Türe, Bursa Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonuyla annesinin böbreği sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Merve Altıntaş Türe, son üç yıl içinde hayatın en ağır sınavlarından geçti. Evlenme hayalleriyle çıktığı yolda, kısa süre içinde böbreklerinin iflas etmesiyle diyalize bağımlı bir yaşama başladı. Diyaliz tedavisi nedeniyle yumurtalıklarının çalışmadığını ve dolayısıyla anne olamayacağını öğrendi. Diyaliz sürecinin zorluklarını yaşarken annelik hayalinin bittiğini düşünen Merve Atıntaş Türe, sürpriz bir hamilelik haberi aldı. Karnında biri kız biri erkek olmak üzere ikiz bebek taşıyordu. Zorlu bir hamilelik süreci yaşadı. Doğuma yakın süreçte anne karnında oğlunu kaybeden Merve, kucağına yalnızca kızını alabildi. Şimdi 6 aylık olan minik bebek, nakil sonrası taburcu olmasıyla annesine de kavuşmuş oldu.

"Annesi, böbreğini vererek önce kızına dolayısıyla da 6 aylık torununa Anneler Günü hediyesi verdi"

Üç yıldır hemodiyaliz programında olan Merve Altıntaş Türe, tedavi için Acıbadem Bursa Hastanesi'ne geldi. Yapılan tahlillerde Merve'ye, annesi Bediha Altıntaş'ın böbreğinin uyumlu olduğu görüldü. Doğum gününde Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibinin gerçekleştirdiği nakil operasyonu ile sağlığına kavuşan Merve, yeniden hayat buldu.

Prof. Dr. Bülent Oktay, "Hastamız üç yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz programındaydı. Annesi verici oldu. Hastamız doğum günü hediyesi olarak annesinden böbreği almış oldu. Sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Böylece Merve hanım ilk Anneler Günü'nü, bebeği ve annesiyle kutlama şansı da olacak" dedi.

"Organ bağış oranını artırmalıyız"

Yapılan böbrek nakli ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Oktay, "Böbrek nakli ameliyatı alıcı ve verici ardışık yan yana iki odada yapılan bir işlem. Önce vericinin kapalı ameliyatı başlıyor, daha sonra 10-15 dakika içerisinde alıcının ameliyatı başlar. Vericiden böbrek çıkartılır hazırlandıktan sonra alıcıya takılır. İki ameliyatın toplam süresi 2.5 saat civarında sürüyor. Merve hanımın operasyonunda bütün güzellikler üst üste geldi. Annesi kızının doğum gününde ona bir böbrek hediye etti. Canından can kattığı çocuğuna bir de böbrek verdi. Merve hanım ilk Anneler Günü'ne sağlıklı bir şekilde girmiş olacak" dedi.

Böbrek naklinin çok önemli bir operasyon olduğunu söyleyen Dr. Oktay, Türkiye'de canlı vericili böbrek naklinin kadavradan nakilden çok daha yüksek olduğunu belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti. "Son dönem böbrek yetmezliğinin tek tedavisi, nakildir. Diyaliz hastanın yaşamını sürdürmesine neden olsa da, asla bir böbrek işlevini göremez. Diyaliz sürecinin de çok ciddi sonuçları var. Anne olmayı da engelleyebiliyor. Merve hanım, gerçekten çok ender bir durum yaşamış. Diyaliz sürecinde anne olmak çok ender. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde binden fazlası canlıdan, 500'den fazlası da kadavradan olmak üzere bir çok nakil gerçekleştirdik. Ama Merve hanım gibi diyalize rağmen anne olmalarına ender rastladık"

"Annem doğum günümde beni tekrardan hayata bağladı"

İlk Anneler Günü'nü 6 aylık kızıyla geçireceğini ifade eden Merve Altıntaş Türe, "3 yıl önce eşimle tanışmıştım. Nişanlanmamızın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra böbreklerimin ikisinin de iflas ettiğini öğrendim. Şok olmuştum. Diyalize girmem gerekiyordu, diyalizin yumurtalıklarıma zarar vereceği için anne olamayacağım da söylendi. Nişanlıma ayrılalım dedim, kabul etmedi ve beni bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Diyaliz sürerken evlendim. 3 yıl diyalize girdim. Bir gün karnım ağrıdı, acile gittim ve başka bir şokla karşılaştım. Hamileydim ve bebeklerim ikizdi. Çok sevindim ama çok da korktum. Zira diyaliz de oluyordum. Çok zorlu bir süreç yaşadım ve sonra doğuma yakın bir süreçte, erkek bebeğimi kaybettim. Prematüre bir doğum yaptım. 710 gr. doğdu kızım. Epey kuvözde kaldı. Bu da bizi tedirgin etti ayrıca. Çok şükür kızım şimdi altı aylık oldu sağlıklı şekilde büyüyor. Önce kuvözde kaldığından sonra da benim nakil operasyonum nedeniyle ayrı kaldık. Yani biraz hasretlik de çektik anne kız. Annem de bizle birlikte aynı duyguları yaşadı. ve 29 Nisan'da yani benim doğum günümde, bana yaş günü hediyesi verdi. Böbreğini hediye etti. Şimdi taburcu oldum. İlk Anneler Günümü kızımla geçireceğim. Benim gibi organ nakli bekleyen tüm hastalar için, herkesi bağış yapmaya davet ediyorum ki o hastalar, gerçekten özgürce yaşayabilsinler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(TP-AÇ-İHS-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Anne ve Kızdan Doğum Günü Hediyesi - Son Dakika

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