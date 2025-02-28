Antalya'da 1.5 Ton Sağlıksız Ciğer Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sağlık

Antalya'da 1.5 Ton Sağlıksız Ciğer Ele Geçirildi

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ekipleri, sağlıksız şartlarda taşınan 1.5 ton ciğere el koydu. Taşıma usulüne uygun olmayan gıda ürünlerine karşı denetimler aralıksız sürüyor.

28.02.2025 15:33
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Şehirlerarası otobüsle gönderilen 1.5 ton ciğer ele geçirildi

Otobüsle gönderilen bir buçuk ton ciğere el kondu

Büyükşehir sağlıksız gıda taşımacılığına geçit vermiyor

ANTALYA - Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sağlıksız şartlarda taşınan 1,5 ton ciğer tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ciğerlere el koyarak, imha etti.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle taşınan gıda ürünlerine karşı denetimlerini sürdüren Büyükşehir zabıta ekipleri, denetimler sırasında bir otobüs firmasından çuvallarla et taşındığını fark etti. Çuvalları kontrol eden zabıta ekipleri, sağlıksız şartlarda taşınan çuvalların içerisinde yaklaşık 1,5 ton ağırlığında karaciğer tespit etti. Sivas'tan gönderildiği tespit edilen büyükbaş hayvan karaciğerlerini teslim almaya gelen olmazken, soğuk zincir ile taşınması gereken karaciğerlere el kondu. Çuvallarla karaciğer taşıyan otobüs firmasına cezai işlem uygulanırken, Kepez İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından karaciğerler tutanak tutularak Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imhaya edilmek üzere çöp kamyonuna yüklendi.

Firmaya cezai işlem uygulandı

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Zabıta Amiri Mustafa Kaya, taşıma usulüne uygun olmayan gıda ürünlerini denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz Sivas'tan gelen bir otobüs firması tarafından çuvallar içerisinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit etti. Yapmış olduğumuz denetimlerde çuvallarda büyükbaş hayvanlara ait karaciğerlerin olduğunu fark edince İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişime geçerek gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu türlü taşınan gıda ürünlerinin tüketilmesi uygun olmadığı için usulüne uygun olarak üzerleri kireçlenerek çukura gömülüp imha edilecek. Bu işlemler kapsamında taşıyıcı firmaya gerekli cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Antalya'da 1.5 Ton Sağlıksız Ciğer Ele Geçirildi - Son Dakika

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