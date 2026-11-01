Antalya\'da 4. Genç Algologlar Kongresi\'nde 300 hekim yeni ağrı tedavisini tartıştı

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Genç Algologlar Kongresi"nde yeni tedavi olanakları, kronik ağrı tedavisindeki son yenilikler ve dijitalleşmenin sağlık sektörüne sunduğu imkanlar değerlendirildi.

Türk Algoloji Ağrı Derneği tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde "Ağrısız Yarınlara Yürüyoruz" temasıyla düzenlenen kongrede, 4 gün boyunca kas-iskelet, fıtık, kanser başta olmak üzere birçok ağrı alanındaki gelişmeler ele alındı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ender Sir, AA muhabirine, asistan ve yeni uzmanların eğitimlerine destek olmak ve ağrı tedavisinin geleceğine katkı sağlamak için kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Algoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Sir, "Çok güncel konuları, yeni tedavileri konuştuk. Hastalarımıza yeni tedavileri nasıl ulaştırabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Sir, kongreye 300 civarında hekimin katıldığını kaydederek, oturumlarda yapay zekayı, dijitalleşmeyi de ele aldıklarını ifade etti.

Yapay zeka bir taraftan tehdit olarak algılanırken bir taraftan da işleri kolaylaştırdığını belirten Sir, "Bunu beraber en doğru şekilde nasıl kullanabileceğimizi konuştuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ümidim gençliktedir' dediği gibi genç hekimlerimizin bu bayrağı daha ileriye taşınması, ağrı tedavisini en yeni tedavileri katarak ilerletmesi bizim için kıymetli. Onun için önemli bir kongre." diye konuştu.

Sir, yeni uzman ve asistanların kendilerini geliştirmeleri açısından bu tür eğitimlerin önemine dikkati çekerek, ağrı bilimi alanındaki hocaların bilgi ve tecrübesini gençlerle paylaştığını dile getirdi.