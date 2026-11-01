Antalya'da 4. Genç Algologlar Kongresi'nde 300 hekim yeni ağrı tedavisini tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 4. Genç Algologlar Kongresi'nde 300 hekim yeni ağrı tedavisini tartıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 4. Genç Algologlar Kongresi\'nde 300 hekim yeni ağrı tedavisini tartıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Belek'te düzenlenen 4. Genç Algologlar Kongresi'nde yeni ağrı tedavileri, kronik ağrıdaki yenilikler ve dijitalleşme ele alındı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ender Sir, 300 civarı hekimin katıldığı kongrede genç hekimlerin eğitimine destek amaçlandığını söyledi.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Genç Algologlar Kongresi"nde yeni tedavi olanakları, kronik ağrı tedavisindeki son yenilikler ve dijitalleşmenin sağlık sektörüne sunduğu imkanlar değerlendirildi.

Türk Algoloji Ağrı Derneği tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde "Ağrısız Yarınlara Yürüyoruz" temasıyla düzenlenen kongrede, 4 gün boyunca kas-iskelet, fıtık, kanser başta olmak üzere birçok ağrı alanındaki gelişmeler ele alındı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ender Sir, AA muhabirine, asistan ve yeni uzmanların eğitimlerine destek olmak ve ağrı tedavisinin geleceğine katkı sağlamak için kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Algoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Sir, "Çok güncel konuları, yeni tedavileri konuştuk. Hastalarımıza yeni tedavileri nasıl ulaştırabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Sir, kongreye 300 civarında hekimin katıldığını kaydederek, oturumlarda yapay zekayı, dijitalleşmeyi de ele aldıklarını ifade etti.

Yapay zeka bir taraftan tehdit olarak algılanırken bir taraftan da işleri kolaylaştırdığını belirten Sir, "Bunu beraber en doğru şekilde nasıl kullanabileceğimizi konuştuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ümidim gençliktedir' dediği gibi genç hekimlerimizin bu bayrağı daha ileriye taşınması, ağrı tedavisini en yeni tedavileri katarak ilerletmesi bizim için kıymetli. Onun için önemli bir kongre." diye konuştu.

Sir, yeni uzman ve asistanların kendilerini geliştirmeleri açısından bu tür eğitimlerin önemine dikkati çekerek, ağrı bilimi alanındaki hocaların bilgi ve tecrübesini gençlerle paylaştığını dile getirdi.

Kaynak: AA
AntalyaEğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:29:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da 4. Genç Algologlar Kongresi'nde 300 hekim yeni ağrı tedavisini tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android