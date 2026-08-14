Antalya'da İlk Karbondioksit Anjiyografisi - Son Dakika
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Antalya'da İlk Karbondioksit Anjiyografisi

Antalya\'da İlk Karbondioksit Anjiyografisi
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Kronik böbrek yetmezliği olan 77 yaşındaki Muammer Kaya, damarı tamamen tıkalıyken tedavi edildi.

Antalya'da kronik böbrek yetmezliği nedeniyle standart anjiyo işlemi yapılamayan 77 yaşındaki Muammer Kaya'nın tamamen tıkalı olan bacak damarları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk kez uygulanan "karbondioksit anjiyografisi" yöntemiyle açıldı.

Kronik böbrek yetmezliği bulunan Kaya, bacaklarındaki damarların tamamen tıkalı olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Hastanın böbrekleri açısından risk taşıması nedeniyle standart anjiyografide kullanılan opak madde yerine karbondioksit kullanılmasına karar verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Güntekin ve ekibince gerçekleştirilen işlemde, karbondioksit anjiyografisi yöntemiyle hastanın her iki bacağındaki tıkalı damarlar açıldı.

Sağlık durumu iyi olan Kaya, böbreklerinde herhangi bir sorun oluşmadan taburcu edildi.

Antalya'da ilk kez yapıldı

Prof. Dr. Güntekin, yöntemin Antalya'da ilk kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde uygulandığını belirtti.

Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda standart anjiyografide kullanılan opak maddelerin böbrekler açısından risk oluşturabildiğini belirten Güntekin, karbondioksit anjiyografisinin bu hastalar için önemli bir alternatif olduğunu ifade etti.

Güntekin, "Antalya'da daha önce hiç yapılmamıştı. Türkiye'de bazı yerlerde normal damarlarda kullanılmıştı ama total, tam tıkalı damarlarda pek kullanım yoktu. Biz ilk kez hem tam tıkalı damarlar hem de kronik böbrek yetmezliği olan hastamızda Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinde kullandık." dedi.

Güntekin, yöntemi kronik böbrek yetmezliği bulunan diğer hastalarda da damarların açılması amacıyla kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Antalya'da İlk Karbondioksit Anjiyografisi - Son Dakika

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