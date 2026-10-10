Antalya\'da Prof. Dr. Özgirgin, baş dönmesinde cerrahi yerine manevra eğitimi verdi

Antalya'da düzenlenen "Semptomlara Kulak Ver" başlıklı sempozyumda, halk arasında "kristal oynaması" olarak bilinen baş dönmesinin tanı ve tedavisi ele alındı. Prof. Dr. Nuri Özgirgin, hastalığın tedavisinde uygulanan manevraları hekimlerle paylaştı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Semptomlara Kulak Ver" sempozyumu kapsamında, vertigo (baş dönmesi) ve iyi huylu pozisyonel baş dönmesinin (BPPV) tanı ve tedavisine yönelik bir günlük manevra kursu düzenlendi. Farklı şehirlerden uzmanların katıldığı kursta, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki eğitim ve araştırma hastanelerinin asistanları, hekimler ve odyologlar bir araya geldi.

"Baş dönmesinin en sık nedeni"

Uluslararası Vestibüler Derneği ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, kristal oynamasına bağlı baş dönmesine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla farklı şehirlerde eğitimler düzenlediklerini kaydetti. Daha önce Diyarbakır, Adana, Samsun ve Ankara'da da benzer etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Özgirgin, "Baş dönmesinin en sık nedeni, halk arasında 'kristal oynaması' olarak bilinen durumdur. Oldukça yaygın görülen bu duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Vestibüler Derneği olarak farklı şehirlerde etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Eğitimlerde özellikle kristal oynamasına bağlı baş dönmesinde yapılması gerekenlere odaklandıklarını ifade eden Özgirgin, genç meslektaşlarına bu konudaki bilgi ve uygulamaları aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Cerrahi yerine belirli manevralar uygulanıyor"

Kristal oynamasının nasıl geliştiğini anlatan Özgirgin, "Kristal oynaması, iç kulakta yer çekimine bağlı dengemizi sağlayan bölgede bulunan otolitlerin, yani kristallerin, yerinden koparak hareket sırasındaki dengemizi sağlayan kanallara kaçması sonucu gelişiyor. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durumun tedavisinde cerrahi yerine belirli manevralar uygulanıyor. Biz de bu manevraların nasıl uygulanacağına ilişkin eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanı ve tedaviye yönelik uygulamalar ele alındı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya ise ilgili tüm branşlara yönelik düzenlenen kursta, hastalığın pratik tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde durduklarını söyledi. Çetinkaya, şöyle devam etti: "Farklı şehirlerden, Türkiye'nin bu alandaki sayılı hocaları da kursumuza katıldı. Başta kendi asistanlarımız olmak üzere, çevredeki eğitim ve araştırma hastanelerinin asistanları, bu alana ilgi duyan hekimler ve odyologlarla bir araya geldik. Toplumda yaş ortalamasının artmasıyla birlikte bu hastalık daha sık görülmeye ve halk arasında daha fazla bilinmeye başladı. Hastalığa ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz. Biz de tanı ve tedavi konusunda elimizden geleni yapmaya, bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz."