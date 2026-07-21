Antalya'da Rahim Nakli Organ Reddi Nedeniyle İkinci Günde Çıkarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Rahim Nakli Organ Reddi Nedeniyle İkinci Günde Çıkarıldı

Antalya\'da Rahim Nakli Organ Reddi Nedeniyle İkinci Günde Çıkarıldı
21.07.2026 16:54
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Mekkiye Bostancı'ya nakledilen rahim, organ reddi nedeniyle ameliyatın ikinci gününde alındı.

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Mekkiye Bostancı'ya (36) nakledilen rahmin, immünolojik nedenlere bağlı organ reddi gelişmesi sonrası ameliyatın ikinci günü çıkarıldığı kaydedildi.

2011 yılında AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından dünyada ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı ve tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak geçen cerrahi yöntem ile dünyanın farklı noktalarında yüzlerce nakil gerçekleştirildi. 2011 yılında Derya Sert'e, 2021 yılında Havva Erdem'e yapılan nakillerin ardından geçen cumartesi günü 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim, anne olma hayali kuran Mekkiye Bostancı'ya 14 saat süren operasyonla nakledildi.

ORGAN REDDİ GERÇEKLEŞTİ

AÜ Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mekkiye Bostancı'ya nakledilen rahmin, organ reddi gerekçesiyle ikinci gün çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezimizde, donörden alınan 1 kalp, 2 böbrek, 1 karaciğer, 2 kornea ve 1 rahim, hafta sonunda gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla hastalarımıza nakledilmiştir. Doku uyumunun tam olduğu M.B. isimli hastamıza nakledilen rahimde, immünolojik nedenlere bağlı organ reddi gelişmiştir. Hastamızın yaşamını riske atmamak amacıyla nakledilen rahim, ameliyatın ikinci gününde çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi servisimizde devam etmektedir. Organ bağışıyla birçok hastaya yeniden umut olan kıymetli donörümüzün ailesine başsağlığı diliyor, tedavi süreci devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

Antalya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Rahim Nakli Organ Reddi Nedeniyle İkinci Günde Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Rahim Nakli Organ Reddi Nedeniyle İkinci Günde Çıkarıldı - Son Dakika
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