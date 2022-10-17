Antalya haberleri | Antalya'nın yatak kapasitesini yüzde 50 arttıracak şehir hastanesinde sona geliniyor

Antalya'nın yatak kapasitesini yüzde 50 arttıracak şehir hastanesinde sona geliniyor

Bin 48 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanelerinden olacak Antalya Şehir Hastanesi'nde fiziki gerçekleşmesi yüzde 65'e ulaştı

Şehir Hastanesi'nin 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor

Son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan deniz manzaralı hastanenin 'örnek hasta odası' ise ilk kez görüntülendi

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "Açıldığı zaman Antalya'daki mevcut hastanelerinin hem yoğun bakım hem de normal servis yatağı kapasitesinde yüzde 50'ye yakın bir artış yaşanacak"

"Hem merkezde hem de ilçelerimizde bulunan hastaneler üzerindeki yükü fazlasıyla alıp diğer hastanelerimizin rahatlamasını sağlayacak"

ANTALYA Antalya'da 373 bin metrekarelik arazi üzerinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı. Bin 48 yatak kapasitesiyle dikkat çeken hastanenin, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan ve görüntüsüyle otel odasını andıran 'örnek hasta odası' ise ilk kez görüntülendi.

Kepez İlçesi Göçerler Mahallesinde 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Antalya Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanan şehir hastanesinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaştı. Kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel olarak hizmete sunulacak 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatakla toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.

Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda, bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Hastanenin inşa çalışmaları dron ile görüntülenirken, yapımı tamamlanan 'örnek hasta odası' ise ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Otel odasını andıran ve deniz manzarasıyla dikkat çeken odanın son derece modern dizayn edildiği gözlendi.

"Antalya'nın yatak kapasitesinde yüzde 50 artış yaşanacak"

Şehir Hastanesi'nin yapımının tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, fiziki gerçekleşmede yüzde 65 seviyelerinde olunduğunu ve 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını aktardı. Hastanenin özelliklerinden bahseden Başıbüyük, "Künyesinde bin 48 yatak olarak geçiyor ancak istenildiğinde bin 750 yatağa ulaşacak arttırılabilir kapasitesi var. 40'ın üzerinde ameliyathane, 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümü var. Özellikli bölümleri tamamen içerisinde barındıracak bir hastane olarak hizmet vermesini planlıyoruz. Açıldığı zaman Antalya'daki mevcut hastanelerinin hem yoğun bakım hem de normal servis yatağı kapasitesinde yüzde 50'ye yakın bir artış yaşanacak. Bu da mevcutta hem merkezde hem de ilçelerimizde bulunan hastaneler üzerindeki yükü fazlasıyla alıp diğer hastanelerimizin rahatlamasını sağlayacak" dedi.

"Sağlık turizmi ve turist sağlığına ciddi anlamda katkı sağlayacak"

Hastanenin sağlık turizmi açısından da kente önemli katkı sağlayacağına işaret eden Başıbüyük, "Hem sağlık turizmi hem de turistin sağlığı noktasında yapmış olduğumuz hastanenin belirli bölümlerini bu amaç için ayırıyoruz. Böylece, yurt dışından tedavi için gelmek isteyen ya da il içerisindeki turistlerin buralarda tedavisini sağlayacak alanlar belirlendi. Hem sağlık turizmine hem de turistin sağlığına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir hastane olacak" diye konuştu.

Antalya'nın sağlık konusunda güçlü bir alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Başıbüyük, şehir hastanesinin bölgenin en büyük hastanelerinden biri olacağına dikkat çekerek, "Böylece çevre illerden de gelen hastalarımıza da hizmet verecek bir merkez oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.