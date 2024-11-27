Antalya Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Antalya Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor

Antalya, kadavradan rahim nakli ve başarılı kanser tedavileriyle sağlık turizminde önemli merkez.

27.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerinin yapıldığı Antalya, başarılı kanser tedavileriyle de sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor.

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, özellikle son yıllarda sağlık turizmiyle de öne çıkmaya başladı. Güçlü altyapısı ve teknolojik donanımıyla rahimden yüz nakline, çift kol nakillerinden, böbrek, karaciğer, kalp, kornea, kök hücre ve bağırsak operasyonlarına kadar birçok nakil tek merkezde yapılabiliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra ABD'den Hindistan'a, Rusya'dan Çin'e farklı ülkelerden gelen hastalar da sağlık turizmi kapsamında kentte tedavi olma imkanı buluyor.

Dünyada kadavradan ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini ekibiyle yapan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin yurt içi ve dışında sağlıkta güvenilir merkezler arasında yer aldığını söyledi.

Meme kanserinde tüm tedaviler tek merkezde yapılıyor

Birçok kanser hastasının tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Özkan, "Antalya turizm kenti olması dolayısıyla birçok ülkeden direkt uçuşlar var. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başarılı tedaviler veriliyor. Meme kanserinin tanısından cerrahisine, kemoterapiden radyoterapisine, gen testinden genetik tüm incelemelere kadar tüm aşamaları tek merkezde yapılabiliyor. Gelen hasta meme kanseriyle ilgili komple tüm tedavilerini olabiliyor." diye konuştu.

Aynı zamanda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Özkan, birçok hastanın servisleri gezmek yerine tek merkezde toplu tedavi olmak için geldiğini vurguladı.

Sağlıkta memnuniyetin en önemli reklam olduğuna dikkati çeken Özkan, "Hastanın aynı merkezde tüm tedavilerini olabilmesi büyük önem taşıyor. Sağlık turizmi için emek vererek, hem tedavi imkanı hem de ülkemiz için prestij sağlıyoruz. Başarılı tedaviler ülkemizin dışarıdaki prestijini çok artırıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, akıllı ilaçlar, onkoloji başta olmak üzere çok iyi ekibinizin olması gerekiyor. Bizim böyle bir avantajımız var." diye konuştu.

Büyük ameliyatlar için de Antalya tercih ediliyor

Son yıllarda özellikle kanser tedavisi gibi büyük ameliyatlar için de hastaların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Özkan, sağlık turizminde devamlılığın sağlanması için "merdiven altı" yerlerdeki uygulamaların sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Kanserde erken tanının önemine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Kanseri erken evrede yakalamak çok önemli. Özellikle meme kanseri başta yavaş ilerliyor ancak ileri aşamada çok hızlı yayılıyor. Kanser olunca memenin tamamı alınacakmış gibi bir algı var. Bazıları memesinin alınmaması bazıları da 'durduk yere başım ağrımasın' diye kontrollere gitmeyebiliyor. Böyle olunca estetik kaygı meme kanseri tedavisini geciktirilebiliyor. Ne kadar erken yakalarsak hem tedavisi çok daha başarılı hem de alınan doku daha küçük olabiliyor. Kanser tedavisinde ana hedef tümörün memeden uzaklaştırılmasıdır. Meme ucunu ve dokusunu koruyarak, rekonstrüksiyonla (onarım) iyi bir meme oluşturabiliyoruz."

"Üniversite ve kamu hastaneleri sağlık turizmine katkı sunuyor"

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat da Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini İstanbul ve Antalya'nın karşıladığını söyledi.

Kanser tedavisi ve organ nakli için de Antalya ve İstanbul'un ilk tercih edilen kentler olduğunu anlatan Kanpolat, "Antalya'daki üniversite ve kamu hastaneleri sağlık turizmine çok ciddi katkı sunuyor. Diş tedavisi için de yurt dışından çok sayıda yabancı kişi hastanelerimizi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, antalya, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:56:59. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.