Aort Yırtılması: Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Aort Yırtılması: Uzmanlardan Uyarılar

Sırrı Süreyya Önder'in durumu sürerken, aort diseksiyonu hakkında uzmanlar açıklamalarda bulundu.

16.04.2025 20:41
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Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'in ardından uzmanlardan açıklama

BURSA - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürerken gündeme gelen aort damarı yırtılması, tıp dilinde aort diseksiyonu hakkında bilgi veren Doruk Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yurtdaş, "Aort duvarının iç katmanının yırtılması sonucu, kanın damar duvarı katmanları arasına girerek onları ayırmasıyla oluşan, hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Genellikle ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs veya sırt ağrısıyla kendini gösterir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor. Doktorları Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarırken Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yurtdaş, aort diseksiyonunun başlıca sebeplerini anlattı.

60 yaş üstü erkeklerin ve kronik hipertansiyon hastalarının daha fazla risk altına olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yurtdaş, "Aort damarı yırtılmasının başlıca sebepleri arasında hipertansiyon, bağ dokusu hastalıkları, damar sertliği, aort anevrizması, göğüs travması, doğumsal kalp ve damar bozuklukları, cerrahi veya girişimsel müdahaleler, yoğun fiziksel zorlanma, ağırlık kaldırma gibi efor gerektiren işlerde damar duvarına aniden aşırı basınç binebilir. İlaç ve madde kullanımı, kokain veya amfetamin gibi uyarıcılar tansiyonu ve kalp hızını ani olarak artırarak diseksiyona yol açabilir. İleri yaş ile beraber aort duvarı yaşla birlikte esnekliğini kaybeder. 60 yaş üstü erkekler, kronik hipertansiyon hastaları, ailede aort diseksiyonu öyküsü olanlar ve genetik bağ dokusu hastalığı taşıyanlar daha çok risk altında" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sırrı Süreyya Önder, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aort Yırtılması: Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika

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