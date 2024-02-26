Arabasının bagajında veteriner hekime götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı - Son Dakika
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Sağlık

Arabasının bagajında veteriner hekime götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı

Arabasının bagajında veteriner hekime götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı

Yozgat'ta bir besici, hastalanan 20 günlük buzağısını arabasının bagajında veteriner hekime götürdü. Buzağıya bagajda serum takılan hayvan sahibi, tedavi bitene kadar başından ayrılmadı.

26.02.2024 00:29
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Arabasının bagajında veterinere götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı

YOZGAT - Yozgat'ta besici Ali Kunduz, hastalanan 20 günlük buzağısını arabasının bagajında veteriner hekime götürdü. İshal teşhisi konulan buzağıya araba bagajında serum takıldı. Hayvan sahibi de serum bitene buzağının başında bekledi.

Merkeze bağlı Güllüoluk köyünde besicilikle uğraşan Ali Kunduz'un 20 gün önce doğan buzağısı hastalandı. Kunduz, buzağısını otomobilin bagajına koyarak yaklaşık 35 kilometre mesafedeki veterinere götürdü. Bagajda buzağıya ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz duruma düştüğünü belirledi. Veteriner hekim, arabanın bagajında buzağıya iğne yapıp serum taktı. 4. serumun ardından ancak kendisine gelebilen buzağıyı, sahibi saatlerce endişeli gözlerle aracının başında bekledi.

"Hayvanım ishale yakalanmıştı"

Güllüoluk köyünden rahatsızlandığı için buzağısını veteriner hekime getiren Ali Kunduz, "Hayvanım ishale yakalanmıştı, ben de veteriner hekime arabamın bagajında getirdim, şimdi tedavi görüyor. Serum taktılar, beslenmesini yaptık, inşallah kurtulur. Daha 20 günlük hayvan, vücudunda sıvı kaybı olduğu için, vücut direncini sağlaması için serum taktılar. Veteriner hekime getirdik hayvanımız canlandı." dedi.

Kaynak: İHA

Yozgat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Arabasının bagajında veteriner hekime götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabasının bagajında veteriner hekime götürdüğü buzağısının tedavisi bitene kadar başından ayrılmadı - Son Dakika
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