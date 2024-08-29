Araştırma: İçki türleri insanların ruh halini farklı şekillerde etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Araştırma: İçki türleri insanların ruh halini farklı şekillerde etkiliyor

Araştırma: İçki türleri insanların ruh halini farklı şekillerde etkiliyor

Tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan bir araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanları öfkeli ve ağlamaklı yapabilirken, sert içkiler insanların kendilerini daha çekici hissetmelerine yardımcı oluyor. Kırmızı şarap ve bira ise bazı insanları rahatlatıyor. Araştırmada, içki türünün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aşırı alkol tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlatıyor.

29.08.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu haber BBC Türkçe'de ilk kez Kasım 2017'de yayımlandı.

Araştırmalar farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde etkilediğine işaret ediyor.

Tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerine yardımcı oluyor.

Kırmızı şarap ve bira ise bazı insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

Araştırmayı yapan uzmanlar, hangi içki türünün insanları nasıl etkilediğini tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 175 mililitrelik altı kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.

Uzmanlar aşırı alkol tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlatıyor.

Kaynak: BBC

Kırmızı Şarap, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Araştırma: İçki türleri insanların ruh halini farklı şekillerde etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırma: İçki türleri insanların ruh halini farklı şekillerde etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement